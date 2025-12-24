NBA／唐西奇缺陣靠詹皇不夠 湖人慘輸太陽24分

金州勇士昨天（23日）在主場大勝奧蘭多魔術，收下2連勝，不過比賽焦點卻被第三節暫停期間的插曲奪走，格林（Draymond Green）與主帥柯爾（Steve Kerr）在場邊公開爆發激烈爭執，嘴綠甚至自行離開板凳返回休息室。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後不願多談爭執細節，只說「那是他們之間的事」。

2025-12-24 10:44