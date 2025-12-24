NBA／騎士戰績低迷米契爾發警訊 葛蘭德陷交易風波
騎士上季例行賽豪奪64勝，成為東區戰績龍頭，不過本季陷入低潮，目前戰績17勝14敗暫居東區第七，距離東區前四也有段落差，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）對此提出嚴厲警告。
「我們必須把狀態找回來，現在的我們不是一支季後賽球隊，表現得也不像。」米契爾在接受《Andscape》訪問時說道：「我們是個有天賦的團隊，但我們沒有打出應有的表現，這是球隊所有人的責任，不是只怪某一人。」
騎士目前不如預期的表現讓老闆吉柏特（Dan Gilbert）直言「非常不滿意」，如果戰績持續低迷，將使交易傳聞逐漸浮現，根據外媒報導，國王與灰狼皆對騎士後衛葛蘭德（Darius Garland）具有高度興趣。
國王隊希望找到自福克斯（De'Aaron Fox）離隊後，能在未來長期擔任控衛的人選；灰狼則想替愛德華（Anthony Edwards）尋找分擔持球壓力的年輕後衛，不過對兩隊來說，要透過交易獲得葛蘭德頗具難度，且葛蘭德本季表現同樣陷入低迷，這位明星後衛場均攻下17.1分，投籃命中率僅39%。
