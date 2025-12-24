快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺雙殺雷霆大勝20分 還賞衛冕軍本季首次連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺本季雙殺雷霆，儼然成為衛冕軍天敵！ 法新社
馬刺本季雙殺雷霆，儼然成為衛冕軍天敵！ 法新社

本場賽事

-

:

-

載入中...

才剛在NBA盃4強賽擊敗雷霆隊，馬刺隊今天碰衛冕軍再度奪勝，且是寫下130：110的大勝，不但奪下對戰連勝，雷霆本季4場敗仗就有2場敗給馬刺，儼然成為「天敵」。

兩隊上半場比分拉鋸，半場打完雷霆還握有60：58領先，但第三節馬刺在卡瑟爾（Stephon Castle）外線帶動下打出10：0的反撲攻勢，第四節更是外線連發，領先最多達到21分，收下主場大捷。

因左小腿傷勢連續缺席12場的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），NBA盃復出就賞給雷霆敗場，今天同樣從板凳出發貢獻12分，但沒有阻攻表現，連續阻攻場次停在101場；菜鳥哈波（Dylan Harper）今天受限制只拿4分，但有本季最多的5抄截和10助攻。

馬刺替補端還有強森（Keldon Johnson）25分貢獻，他第四節的三分彈助「黑衫軍」穩住領先，加上卡瑟爾24分、巴恩斯（Harrison Barnes）20分，馬刺點點開花，第四節更轟進43分，讓雷霆吞下本季最大敗場。

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 32.5
籃板 4.89
助攻 6.5
抄截 1.54

2025-2026賽季

衛冕軍當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）仍轟下全場最高的33分，但10天內兩度敗給馬刺；兩隊「耶誕大戰」將再度碰頭，這次換雷霆握有主場優勢。

延伸閱讀

NBA／擋不住愛德華致勝三分球 雷霆主帥：之前多半能贏下來

NBA／溫班亞瑪連續100場阻攻達標 替補上陣猛轟26分助馬刺獵鷹

NBA／雷霆自己的狀元籤自己打！ 快艇被打爆領先爐主剩1場

NBA／尼克7人得分上雙逆轉馬刺 NBA盃奪冠與50萬美元獎金

相關新聞

NBA／唐西奇缺陣靠詹皇不夠 湖人慘輸太陽24分

前一場剛以15分差敗給快艇隊，湖人隊今天在少了當家球星唐西奇（Luka Doncic）下，面對太陽隊輸得更慘，儘管「小皇...

NBA／馬刺雙殺雷霆大勝20分 還賞衛冕軍本季首次連敗

才剛在NBA盃4強賽擊敗雷霆隊，馬刺隊今天碰衛冕軍再度奪勝，且是寫下130：110的大勝，不但奪下對戰連勝，雷霆本季4場...

NBA／格林、柯爾衝突掩蓋勇士勝利 柯瑞：那是他們之間的事

金州勇士昨天（23日）在主場大勝奧蘭多魔術，收下2連勝，不過比賽焦點卻被第三節暫停期間的插曲奪走，格林（Draymond Green）與主帥柯爾（Steve Kerr）在場邊公開爆發激烈爭執，嘴綠甚至自行離開板凳返回休息室。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後不願多談爭執細節，只說「那是他們之間的事」。

NBA／季中交易勇士最活躍 但總管不認為會有「震撼級操作」

NBA交易截止日訂在明年2月5日，金州勇士已提前啟動市場布局。美媒披露，勇士從12月初開始就積極蒐集交易情報，近期更和布魯克林籃網、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛等隊展開實質接觸，試圖為戰績起伏不定的賽季尋找突破口。

NBA／班凱羅否定與華格納打法不合 直言兩人同場魔術才最強

魔術明星前鋒班凱羅（Paolo Banchero）近日正面回應對於他與華格納（Franz Wagner）「不適合同時上場」的討論，班凱羅否定了類似說法，他認為魔術不會因特定球員缺陣而改變進攻風格，他也

NBA／甜瓜稱保羅是「最後一位真控衛」 詹皇態度冷淡不評論

「控衛之神」保羅（Chris Paul）日前被快艇隊送回家，引發全聯盟震驚。保羅的「香蕉船兄弟」安東尼（Carmelo Anthony）在節目上向好友致敬，直呼他是聯盟最後一位真正的控球後衛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。