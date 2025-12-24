NBA／馬刺雙殺雷霆大勝20分 還賞衛冕軍本季首次連敗
才剛在NBA盃4強賽擊敗雷霆隊，馬刺隊今天碰衛冕軍再度奪勝，且是寫下130：110的大勝，不但奪下對戰連勝，雷霆本季4場敗仗就有2場敗給馬刺，儼然成為「天敵」。
兩隊上半場比分拉鋸，半場打完雷霆還握有60：58領先，但第三節馬刺在卡瑟爾（Stephon Castle）外線帶動下打出10：0的反撲攻勢，第四節更是外線連發，領先最多達到21分，收下主場大捷。
因左小腿傷勢連續缺席12場的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），NBA盃復出就賞給雷霆敗場，今天同樣從板凳出發貢獻12分，但沒有阻攻表現，連續阻攻場次停在101場；菜鳥哈波（Dylan Harper）今天受限制只拿4分，但有本季最多的5抄截和10助攻。
馬刺替補端還有強森（Keldon Johnson）25分貢獻，他第四節的三分彈助「黑衫軍」穩住領先，加上卡瑟爾24分、巴恩斯（Harrison Barnes）20分，馬刺點點開花，第四節更轟進43分，讓雷霆吞下本季最大敗場。
衛冕軍當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）仍轟下全場最高的33分，但10天內兩度敗給馬刺；兩隊「耶誕大戰」將再度碰頭，這次換雷霆握有主場優勢。
