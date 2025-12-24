NBA／獨行俠雙狀元合砍64分！ 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球
獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）今天面對金塊隊，上半場以9成命中率猛攻22分，第三節金塊外線百發百中狂轟47分追平，末節獨行俠挺住壓力，金塊絕殺三分球機會沒進，終場獨行俠以131：130帶走勝利。
首節獨行俠上演「狀元連線」，佛雷格6投全進獨拿14分，戴維斯（Anthony Davis）也在禁區挹注10分，取得14分領先。第二節金塊在穆雷14分領軍下，追到10分落後。佛雷格半場打完10中9，豪取22分。
第三節金塊下起三分雨，全隊三分球11中9，將戰局扳平。末節兩隊一度拉鋸，最後7.8秒獨行俠只領先1分，約柯奇（Nikola Jokic）持球進攻遭遇包夾，傳給底角大空檔的華森（Peyton Watson），球在籃框轉一圈後彈出，華森心態炸裂，獨行俠帶走勝利。
PEYTON WATSON GAME WINNER AT THE BUZZER 🔥🔥🔥
佛雷格全場21投14中，拿下33分9籃板9助攻，戴維斯猛砍31分9籃板，還有3抄截。獨行俠目前12勝19敗、西區第11，落後第10的拓荒者隊1場勝差。
金塊方面，穆雷全場31分14助攻7籃板，約柯奇也有29分14助攻7籃板。小哈德威（Tim Hardaway Jr.）飆進7顆三分球，攻下23分。
