NBA／季中交易勇士最活躍 但總管不認為會有「震撼級操作」

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧利維（Mike Dunleavy）。 美聯社
NBA交易截止日訂在明年2月5日，金州勇士已提前啟動市場布局。美媒披露，勇士從12月初開始就積極蒐集交易情報，近期更和布魯克林籃網、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛等隊展開實質接觸，試圖為戰績起伏不定的賽季尋找突破口。

根據《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）報導，勇士是目前聯盟中最活躍的詢價球隊之一。鵜鶘方面，美媒點名勇士長期關注側翼防守悍將瓊斯（Herb Jones），而他的防守能力同樣吸引洛杉磯湖人目光。不過席格爾指出，鵜鶘不打算拆散核心輪換，尤其是年僅25歲、剛進入4年合約的射手墨菲（Trey Murphy III）被交易的可能性極低。席格爾同時透露，公牛與鵜鶘對勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）抱持一定興趣，但兩隊目前都沒將他視為「未來建隊基石」，交易評價仍偏保留。

瓊斯（Herb Jones）。 美聯社
至於籃網，先前一度傳出中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）可能成為勇士目標，但席格爾否定這個可能，指出勇士鎖定的是年薪1500萬美元以下的中鋒人選，而克萊斯頓本季年薪高達2530萬美元，並不符合條件。

在這樣的前提下，外界推測，勇士真正評估的對象是前鋒小波特（Michael Porter Jr.）。27歲的MPJ本季場均25.6分7.4籃板3.3助攻，效率亮眼。若要促成交易，勇士勢必得付出庫明加、穆迪（Moses Moody）和至少一枚未受保護的首輪選秀權，代價不低，但被認為在可接受範圍內。

小波特（Michael Porter Jr.）。 美聯社
儘管交易傳聞四起，勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy）對外仍釋出相對保守的訊號。他受訪時表示，球隊會持續尋求補強，但不該期待再出現如上一季交易來巴特勒（Jimmy Butler）這樣的「震撼級操作」。「坦白說，現階段更關鍵的是從內部改善」，鄧利維指出，勇士目前最大問題在於失誤控制，場均16.2次失誤是聯盟倒數。

目前戰績15勝15敗的勇士，暫居西區第八，場外卻不乏雜音，從教練柯爾（Steve Kerr）與格林（Draymond Green）的場邊衝突，到庫明加被「冷凍」，都顯示球隊仍在尋找穩定性。交易是否會成為解方仍是未知數，但隨著聖誕大戰即將登場，勇士正站在關鍵抉擇的十字路口。

