NBA／76人三巨頭全上但兩人熄火 安比德獨撐不敵籃網

76人隊「三巨頭」之一的安比德（Joel Embiid）今天雖有27分表現，但另外兩名球星喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）手感不佳，合計28投僅8中，讓籃網隊以114：106踢館成功，奪下近4場比賽的第3勝。

籃網的波特（Michael Porter Jr.）延續火熱近況，今天三分球12投5中轟下28分，新秀德明（Egor Demin）也有20分貢獻，第四節76人追分階段階段，就是德明以三分球穩住籃網領先。

安比德上半場10投7中攻下19分，助隊半場打完以57：63咬住比分，但第三節一度因撞到右膝離場；他之後回到板凳區，後續也再度上陣，76人第四節靠一波10：0攻勢，一度將19分落後縮小到個位數，但籃網有波特和德明穩住優勢，讓76人主場吞敗。

馬克西前一戰碰獨行俠狂轟38分，但今天14投僅3中拿13分，其中三分球5投盡墨；喬治雖有19分但14投5中命中率也不佳，佐蒙德（Andrew Drummond）貢獻12分、13籃板。