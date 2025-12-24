快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／西蒙斯轉戰「職業釣魚」當老闆 曝重返籃球場時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯。 路透
西蒙斯。 路透

現年29歲的前球星西蒙斯Ben Simmons）休賽季後乏人問津，如今他轉戰職業釣魚，成為釣魚聯盟（Sport Fishing Championship，簡稱SFC）南佛羅里達帆船隊老闆。他受訪時分享自己現在的生活日常，並談到重返籃球賽場的時間點。

2016年西蒙斯以選秀狀元身分加入76人隊，曾入選過3屆明星賽、2次年度防守陣容、1次年度最佳陣容，拿過新人王、抄截王。不過生涯後半段受心理疾病及背部傷勢影響，逐漸成為聯盟邊緣球員。

西蒙斯接受《Andscape》訪問時介紹SFC，「這就像是釣魚界的F1或釣魚版的LIV高球賽。這是第一個真正具有競技性的釣魚聯盟。目前有16支隊伍，還在持續擴張，我們會參加各式各樣的比賽，最後誕生一支總冠軍。這是積分制，比的是白旗魚、藍旗魚、帆旗魚和條紋旗魚，每種魚都有不同計分方式。」

當被問到是否會以選手身分出賽，身為老闆的西蒙斯表示，「老實說我不太想比，因為我不是最強釣手。如果我自己下去比有點自私。也許哪天我真的夠努力、變成一名像樣的釣手，我才會把自己放進名單。」

西蒙斯透露自己高度參與這項賽事、清楚掌握狀況，「我幾乎沒空閒時間，就算有，也是在晚上。晚上我只想睡覺，因為早上6點就要起床。」

至於是否還會重返球場？西蒙斯表示自己目前在洛杉磯每周6天進行「一天兩次」的籃球訓練、重訓與復健，希望能讓身體完全恢復，為重返球場做好準備。西蒙斯認為自己身體狀況逐漸好轉，如果發展順利，可能在NBA明星賽前後，達到足以和球隊簽約的健康狀態。

西蒙斯強調自己想以完美狀態重返球場，「如果我現在就上場，相信以我的能力，還是能融入NBA。但我想把一切都奉獻給這項運動，如果只是為了佔一個位置，其實沒有意義，那樣有點自私，現在確實有人這麼做，那就是商業現實。我希望能以最佳狀態、巔峰身體去競爭，否則對我來說沒任何意義。」

Ben Simmons 西蒙斯

相關新聞

NBA／獨行俠雙狀元合砍64分！ 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球

獨行俠隊狀元佛雷格（Cooper Flagg）今天面對金塊隊，上半場以9成命中率猛攻22分，第三節金塊外線百發百中狂轟47分追平，末節獨行俠挺住壓力，金塊絕殺三分球機會沒進，終場獨行俠以131：130

NBA／格林、柯爾衝突掩蓋勇士勝利 柯瑞：那是他們之間的事

金州勇士昨天（23日）在主場大勝奧蘭多魔術，收下2連勝，不過比賽焦點卻被第三節暫停期間的插曲奪走，格林（Draymond Green）與主帥柯爾（Steve Kerr）在場邊公開爆發激烈爭執，嘴綠甚至自行離開板凳返回休息室。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後不願多談爭執細節，只說「那是他們之間的事」。

NBA／不滿角色定位長期被迫扛中鋒 勇士格林「感到挫折」

金州勇士隊老將格林（Draymond Green）近日場上、場下狀況頻頻，引發外界關注。美媒披露，「嘴綠」對自己在球隊中長期被迫扛起中鋒防守重任感到不滿，這可能也正是他昨天（23日）比賽過程中與總教練柯爾（Steve Kerr）爆發衝突的關鍵原因

NBA／季中交易勇士最活躍 但總管不認為會有「震撼級操作」

NBA交易截止日訂在明年2月5日，金州勇士已提前啟動市場布局。美媒披露，勇士從12月初開始就積極蒐集交易情報，近期更和布魯克林籃網、紐奧良鵜鶘、芝加哥公牛等隊展開實質接觸，試圖為戰績起伏不定的賽季尋找突破口。

NBA／又是深層靜脈血栓 巫師前鋒無限期停賽

巫師隊前鋒惠特摩（Cam Whitmore）被診斷出右肩上肢深層靜脈血栓，球隊宣布他無限期停賽。

NBA／西蒙斯轉戰「職業釣魚」當老闆 曝重返籃球場時間點

現年29歲的前球星西蒙斯（Ben Simmons）休賽季後乏人問津，如今他轉戰職業釣魚，成為釣魚聯盟（Sport Fishing Championship，簡稱SFC）南佛羅里達帆船隊老闆。他受訪時分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。