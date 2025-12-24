NBA／西蒙斯轉戰「職業釣魚」當老闆 曝重返籃球場時間點

現年29歲的前球星西蒙斯（Ben Simmons）休賽季後乏人問津，如今他轉戰職業釣魚，成為釣魚聯盟（Sport Fishing Championship，簡稱SFC）南佛羅里達帆船隊老闆。他受訪時分享自己現在的生活日常，並談到重返籃球賽場的時間點。

2016年西蒙斯以選秀狀元身分加入76人隊，曾入選過3屆明星賽、2次年度防守陣容、1次年度最佳陣容，拿過新人王、抄截王。不過生涯後半段受心理疾病及背部傷勢影響，逐漸成為聯盟邊緣球員。

西蒙斯接受《Andscape》訪問時介紹SFC，「這就像是釣魚界的F1或釣魚版的LIV高球賽。這是第一個真正具有競技性的釣魚聯盟。目前有16支隊伍，還在持續擴張，我們會參加各式各樣的比賽，最後誕生一支總冠軍。這是積分制，比的是白旗魚、藍旗魚、帆旗魚和條紋旗魚，每種魚都有不同計分方式。」

當被問到是否會以選手身分出賽，身為老闆的西蒙斯表示，「老實說我不太想比，因為我不是最強釣手。如果我自己下去比有點自私。也許哪天我真的夠努力、變成一名像樣的釣手，我才會把自己放進名單。」

西蒙斯透露自己高度參與這項賽事、清楚掌握狀況，「我幾乎沒空閒時間，就算有，也是在晚上。晚上我只想睡覺，因為早上6點就要起床。」

至於是否還會重返球場？西蒙斯表示自己目前在洛杉磯每周6天進行「一天兩次」的籃球訓練、重訓與復健，希望能讓身體完全恢復，為重返球場做好準備。西蒙斯認為自己身體狀況逐漸好轉，如果發展順利，可能在NBA明星賽前後，達到足以和球隊簽約的健康狀態。

西蒙斯強調自己想以完美狀態重返球場，「如果我現在就上場，相信以我的能力，還是能融入NBA。但我想把一切都奉獻給這項運動，如果只是為了佔一個位置，其實沒有意義，那樣有點自私，現在確實有人這麼做，那就是商業現實。我希望能以最佳狀態、巔峰身體去競爭，否則對我來說沒任何意義。」