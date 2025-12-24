NBA／格林、柯爾衝突掩蓋勇士勝利 柯瑞：那是他們之間的事

金州勇士隊昨天（23日）在主場大勝奧蘭多魔術隊，收下2連勝，不過比賽焦點卻被第三節暫停期間的插曲奪走，格林（Draymond Green）與主帥柯爾（Steve Kerr）在場邊公開爆發激烈爭執，格林甚至自行離開板凳返回休息室。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後不願多談爭執細節，只說「那是他們之間的事」。

柯瑞坦言，球隊氣氛因為場邊插曲而變得複雜，「考量到我們目前的狀態，2連勝又守住主場，現在的問題氛圍其實比它應該有的還要負面，但我也理解為什麼大家會問。」他不願多談爭執細節，僅以「那是他們之間的事」帶過。然而，這樣的回應也點出了問題核心，一場本該被表現與勝利定義的比賽，話題卻完全偏移。

格林昨天出賽18分鐘，留下9分7籃板2助攻數據，但這些數字終究沒人會記得，大家只記得他在第三節與主帥激烈爭執、自行離場的畫面。柯爾賽後證實，一旦格林做出這個決定，教練團就不可能再讓他回到場上。

賽後，格林與柯爾都表示衝突「不會延燒」。格林直言：「我們沒事，會繼續往前走。」他強調，過往經驗證明，類似事件從未真正影響球隊勝利。然而，這是否只是短暫插曲，仍有不同解讀。格林解釋自行離席的理由，是避免情緒失控，「當你留在火氣很大的情境裡，是不可能停下來的，我只是想把自己移開。」但不可否認的是，勇士在他缺席時，反而打出更大分差，對魔術隊後段比數為54比26，也讓「場上影響力」成為另一個被放大的討論。