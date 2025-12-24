NBA／不滿角色定位長期被迫扛中鋒 勇士格林「感到挫折」

金州勇士隊老將格林（Draymond Green）近日場上、場下狀況頻頻，引發外界關注。美媒披露，「嘴綠」對自己在球隊中長期被迫扛起中鋒防守重任感到不滿，這可能也正是他昨天（23日）比賽過程中與總教練柯爾（Steve Kerr）爆發衝突的關鍵原因。

勇士本週話題不斷，先是主場迎戰鳳凰城太陽之戰，格林在第二節就連吞兩次技術犯規遭驅逐出場，接著勇士擊敗奧蘭多魔術的比賽過程中，格林在暫停時又在板凳席與主帥柯爾發生激烈爭執，隨後走回休息室、下半場多數時間沒再上場。《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）隨後指出，格林對於自己目前在勇士的使用方式「感到挫折」。

史皮爾斯在節目中透露，格林的不滿主要來自防守端的負擔，「我聽到的消息是，格林對於每晚都得去防守比他重40到50磅的中鋒球員感到相當困擾」。身高僅198公分的他長年擔任勇士隊防守核心，近年來在球隊缺少大個子情況下，頻繁被迫頂上中鋒位置，面對體型明顯更具優勢的對手。

勇士在休賽季簽下老將中鋒霍福特（Al Horford），本意正是希望讓格林回到較為熟悉的大前鋒角色。然而，霍福特本季飽受傷勢困擾，前30場比賽僅出賽13場，且只先發過一次，近期因為坐骨神經痛缺陣，使教練團在內線調度上空間有限。

二年級中鋒波斯特（Quinten Post）雖然今年賽逐漸長出防守對抗性，但他場均上場時間不到19分鐘，顯見柯爾對他尚未完全信任，在此情況下，格林還是必須長時間鎮守禁區，成為防守端的「救火隊」，對抗動輒高出他15公分以上的內線球員。

而柯爾日前透露，霍福特有機會在對上達拉斯獨行俠的聖誕大戰復出，若能順利歸隊，至少可以減輕嘴綠的內線負擔，也有助於緩解他與教練團之間的緊張關係。