NBA／轉戰籃網迎來生涯巔峰 波特盼長留布魯克林

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波特盼長留布魯克林。 美聯社
自從由金塊被交易至籃網後，波特（Michael Porter Jr.）在新東家迎來生涯最佳表現，本季場均25.6分創下個人生涯新高。籃網當初在交易中著眼於未來，特別是來自金塊的2032年無保護首輪選秀權，但小波特的即戰力表現，讓他迅速成為球隊重建陣容中的重要一環，而他本人也表達了希望長期留在籃網的意願。

「是的，我真的很喜歡這裡。我喜歡這裡的教練團、訓練的能量，大家相處得很好，整個球館的氛圍和能量都很棒。對我來說，只要是哪支球隊真正想要我、也欣賞我能帶來的價值，那就是我想待的地方，而我覺得籃網就是如此。」波特說。

對於球隊長期規劃，波特坦言自己並不在決策層，「我不知道球隊未來的長期計畫，那不是我該操心的層級。但任何一支成功、能長期競爭的好球隊，都需要年輕、充滿活力、仍在成長中的球員，也需要一些經驗豐富、走過那條路的老將，把經驗傳承下去、教導年輕人。想只靠年輕球員就達到高水準競爭，其實幾乎不會發生。」

波特最後再次強調，只要籃網願意留下他，他也非常樂意繼續為球隊效力，「就像我說的，如果他們想要我留在這裡，我真的很想留在這裡。」

