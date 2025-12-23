NBA／再唱衰勇士王朝落幕 巴克利直言過顛峰期老化難逆

過去10年間，沒有哪支球隊像金州勇士一樣，長期成為知名球評巴克利（Charles Barkley）質疑的對象。自柯爾（Steve Kerr）在2014-15賽季接掌兵符、率隊奪下首座冠軍起，巴克利便多次對勇士的比賽風格與冠軍成色抱持懷疑態度。

2015年季後賽期間，巴克利曾語出驚人表示「只靠跳投的球隊不可能奪冠」、「NBA永遠是長人的天下」，直接點名不看好勇士封王。即便勇士最終登頂，他仍認為過程不算艱難，即便未碰上馬刺或雷霆，總冠軍賽面對的騎士也有兩名明星球員因傷缺陣。

隔年勇士在西區決賽完成1比3逆轉雷霆後，巴克利在《Inside the NBA》棚內神情失落，隨後更在總冠軍賽見證騎士逆轉柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士時，難掩興奮之情。2018年，他又認定若非保羅（Chris Paul）受傷，勇士不可能擊敗火箭。

近年來，巴克利的預測仍屢屢成為話題。他曾信誓旦旦認為塞爾蒂克將贏得2022年總冠軍，結果失準；2023年勇士對上國王，以及上季面對以森根（Alperen Sengun）為核心的年輕火箭，他的看衰同樣落空。

如今，在沒有重大交易發生的前提下，勇士的爭冠窗口被普遍認為已接近關閉，巴克利也毫不留情地宣告王朝終章。他日前在《Tom Tolbert Show》中直言，2025-26賽季的勇士已經太老了，也過了巔峰期。

巴克利表示，勇士曾締造NBA史上最偉大的王朝之一，但一切終將結束，「每個人都會變老，這是無法避免的事。」他也點名即將在3月滿38歲的柯瑞，認為年齡與長期消耗將影響其健康，難以支撐勇士走得太遠。

「柯瑞絕對站在NBA歷史的『總統山』上，但隨後他只會愈來愈容易受傷，」巴克利強調，「我不認為巴特勒（Jimmy Butler）還是以前的那個球員，格林（Draymond Green）更已經不在巔峰。」

事實上，去年季末在交易得到巴特勒後，勇士一度以23勝7敗收官，不少人看好本季捲土重來。ESPN的數據模擬模型甚至預測勇士可拿下63勝、稱霸西區，外界也普遍將其視為50勝等級的勁旅。

然而實際發展卻南轅北轍。勇士目前戰績15勝15敗，排名在西區前6之外，逐漸與其他球隊拉開差距。

更值得關注的是，被視為未來核心的庫明加（Jonathan Kuminga）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski），據傳都可能在2月5日交易截止日前被擺上談判桌。自11月25日以來，勇士已嘗試過9種不同先發組合，球隊定位與風格仍未成形。

在巴克利眼中，這些跡象都指向同一個結論：勇士的黃金年代已成過去，若沒有驚天動地的交易出現，這支昔日王朝恐怕只能接受世代交替的現實。