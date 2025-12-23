快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士茶壺風暴浮上檯面！ 格林氣到離場柯爾坦言有「摩擦」

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 美聯社
格林。 美聯社

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）與總教練柯爾（Steve Kerr）今天第三節初發生激烈爭執，格林氣到離場，原本落後5分的勇士完成逆轉，以120：97大勝魔術隊。

格林第四節有回到板凳，但沒有上場，面對這場茶壺風暴，柯爾賽後坦言，「我們之間有一點小摩擦，他自己決定回休息室冷靜。關於這件事，我只能說到這裡。」柯爾補充說，「我們需要格林，他是冠軍球員，我們一起走了很長一段時間，發生這種事確實遺憾，但事情已經發生了。」

格林則是承認自己當下情緒已失控，「我覺得自己離開現場比較好，我不認為情況會往好的方向發展，所以先讓自己抽身，這才是最好的選擇。」

柯爾已經和格林共事12個賽季，見過許多大風大浪，格林強調，「我們一起走過很長一段時間。有時候跟同一群人相處久，難免會發生一些鳥事。我們會繼續向前。」

格林上一場面對太陽因連吞2次技術犯規，遭到裁判驅逐出場，勇士反而上演逆轉勝，勇士今天又是格林不在的情況逆轉。格林認為自己在場上沒太大的問題，「我整場比賽都拿著球，知道問題出現時該如何解決，我只有1次失誤。基本上是我主導球隊進攻。」

勇士 Draymond Green

相關新聞

NBA／勇士茶壺風暴浮上檯面！ 格林氣到離場柯爾坦言有「摩擦」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）與總教練柯爾（Steve Kerr）今天第三節初發生激烈爭執，格林氣到離場，原本落後5分的勇士完成逆轉，以120：97大勝魔術隊。 格林第四節有回到

NBA／再唱衰勇士王朝落幕 巴克利直言過顛峰期老化難逆

過去10年間，沒有哪支球隊像金州勇士一樣，長期成為知名球評巴克利（Charles Barkley）質疑的對象。自柯爾（Steve Kerr）在2014-15賽季接掌兵符、率隊奪下首座冠軍起，巴克利便多

NBA／轉戰籃網迎來生涯巔峰 波特盼長留布魯克林

自從由金塊被交易至籃網後，波特（Michael Porter Jr.）在新東家迎來生涯最佳表現，本季場均25.6分創下個人生涯新高。籃網當初在交易中著眼於未來，特別是來自金塊的2032年無保護首輪選秀

NBA／亞歷山大連續100場至少20分 持續逼近張伯倫紀錄

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續上演歷史級得分表現。今天對灰熊一戰，他全場20投11中，攻下31分外加8助攻、4抄截，幫助球隊以119比103輕取對手，在近3戰吞

NBA／傳承湯普森的精神！ 黃蜂新秀第100記三分史上最速

黃蜂隊首輪第4順位新秀克努佩爾（Kon Knueppel）手感火燙，今天面對騎士隊雖然以132：139輸球，但他投進本季第100顆三分球，29場就達陣，創NBA史上最快紀錄。 克努佩爾只用29場

NBA／柯瑞下半場回神 勇士23分大勝魔術

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天上半場手感冰冷，但下半場找回準星，全場26分有18分集中在下半場，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。