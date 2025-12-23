NBA／勇士茶壺風暴浮上檯面！ 格林氣到離場柯爾坦言有「摩擦」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）與總教練柯爾（Steve Kerr）今天第三節初發生激烈爭執，格林氣到離場，原本落後5分的勇士完成逆轉，以120：97大勝魔術隊。

格林第四節有回到板凳，但沒有上場，面對這場茶壺風暴，柯爾賽後坦言，「我們之間有一點小摩擦，他自己決定回休息室冷靜。關於這件事，我只能說到這裡。」柯爾補充說，「我們需要格林，他是冠軍球員，我們一起走了很長一段時間，發生這種事確實遺憾，但事情已經發生了。」

格林則是承認自己當下情緒已失控，「我覺得自己離開現場比較好，我不認為情況會往好的方向發展，所以先讓自己抽身，這才是最好的選擇。」

Draymond gets sent to the lockers after heated debate w coach Kerr pic.twitter.com/hJ2KRuzawX — clipside (@shubhydoo) December 23, 2025

柯爾已經和格林共事12個賽季，見過許多大風大浪，格林強調，「我們一起走過很長一段時間。有時候跟同一群人相處久，難免會發生一些鳥事。我們會繼續向前。」

格林上一場面對太陽因連吞2次技術犯規，遭到裁判驅逐出場，勇士反而上演逆轉勝，勇士今天又是格林不在的情況逆轉。格林認為自己在場上沒太大的問題，「我整場比賽都拿著球，知道問題出現時該如何解決，我只有1次失誤。基本上是我主導球隊進攻。」