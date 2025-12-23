快訊

NBA／亞歷山大連續100場至少20分 持續逼近張伯倫紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續上演歷史級得分表現。 美聯社
亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續上演歷史級得分表現。 美聯社

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持續上演歷史級得分表現。今天對灰熊一戰，他全場20投11中，攻下31分外加8助攻、4抄截，幫助球隊以119比103輕取對手，在近3戰吞下2敗後止跌回穩，同時達成主場開季14連勝。

亞歷山大全場20投11中，另有8助攻、4抄截的全能表現，這也是他連續第100場比賽至少拿下20分，成為史上第2位達此紀錄的球員；亞歷山大目前距離打破張伯倫（Wilt Chamberlain）連續126場的紀錄還有27場，以他本季場均32.5分的火燙狀態來看，外界普遍認為並非遙不可及。

雷霆此戰雙塔霍姆葛倫（Chet Holmgren）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）都掛傷號，防守悍將卡盧索（Alex Caruso）也休兵，不過兵多將廣的雷霆依然拿下勝利。威廉斯（Jalen Williams）得到24分6籃板2助攻，米契爾（Ajay Mitchell）也有16分9籃板進帳。

雷霆目前戰績是26勝3敗，外界仍認為他們有機會挑戰2015-16年勇士73勝紀錄障礙。不過若從雙方進度來看，勇士當年中斷開季24連勝之後，又打出一波5連勝，前30場取得29勝1敗，一直到跨完年的1月13日才吞下賽季第3場敗仗。

