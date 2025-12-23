NBA／傳承湯普森的精神！ 黃蜂新秀第100記三分史上最速

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂隊首輪第4順位新秀克努佩爾（Kon Knueppel）。 路透
黃蜂隊首輪第4順位新秀克努佩爾（Kon Knueppel）手感火燙，今天面對騎士隊雖然以132：139輸球，但他投進本季第100顆三分球，29場就達陣，創NBA史上最快紀錄。

克努佩爾只用29場就達成100顆三分球里程碑，超越馬卡南（Lauri Markkanen）2017-18賽季創下的41場紀錄。值得一提的是，史上最偉大射手柯瑞（Stephen Curry）當年花了58場。

NBA新秀單季三分球紀錄是國王隊穆雷（Keegan Murray）的206顆，他當年花42場才達成生涯第100顆三分球。因此只要克努佩爾不受傷，應該能輕鬆超越穆雷的紀錄。

克努佩爾的打法讓許多球迷想起湯普森（Klay Thompson），事實上今年7月克努佩爾受訪時坦言有學習湯普森的比賽，湯普森也透過視訊影片鼓勵他，「謝謝你說想以我為榜樣打造自己的比賽風格。這讓我感覺自己好像有點老了，但也非常感激能看到你這種優秀年輕球員，準備接班、延續我們當年點燃的那把火。」

對於湯普森的鼓勵，克努佩爾直呼，「能從我一直研究、努力模仿的對象口中，聽到這樣的話，真的給我很大的信心，讓我帶著滿滿自信迎接新秀賽季。」

