NBA／傳承湯普森的精神！ 黃蜂新秀第100記三分史上最速
黃蜂隊首輪第4順位新秀克努佩爾（Kon Knueppel）手感火燙，今天面對騎士隊雖然以132：139輸球，但他投進本季第100顆三分球，29場就達陣，創NBA史上最快紀錄。
克努佩爾只用29場就達成100顆三分球里程碑，超越馬卡南（Lauri Markkanen）2017-18賽季創下的41場紀錄。值得一提的是，史上最偉大射手柯瑞（Stephen Curry）當年花了58場。
NBA新秀單季三分球紀錄是國王隊穆雷（Keegan Murray）的206顆，他當年花42場才達成生涯第100顆三分球。因此只要克努佩爾不受傷，應該能輕鬆超越穆雷的紀錄。
克努佩爾的打法讓許多球迷想起湯普森（Klay Thompson），事實上今年7月克努佩爾受訪時坦言有學習湯普森的比賽，湯普森也透過視訊影片鼓勵他，「謝謝你說想以我為榜樣打造自己的比賽風格。這讓我感覺自己好像有點老了，但也非常感激能看到你這種優秀年輕球員，準備接班、延續我們當年點燃的那把火。」
對於湯普森的鼓勵，克努佩爾直呼，「能從我一直研究、努力模仿的對象口中，聽到這樣的話，真的給我很大的信心，讓我帶著滿滿自信迎接新秀賽季。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言