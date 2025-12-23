聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞下半場回神 勇士23分大勝魔術
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天上半場手感冰冷，但下半場找回準星，全場26分有18分集中在下半場，加上「士官長」巴特勒（ Jimmy Butler）21分挹注，率勇士甩開魔術隊糾纏，以120：97奪下2連勝，勝率也回到5成。
柯瑞前6次外線出手都落空，第三節總算命中三分彈後除將比分追到69：71，更帶動勇士一波14：4攻勢，三節打完反以89：83超前。
第四節勇士更打出單節31：14猛攻，最終以23分差距賞給魔術近4戰的第3敗。
柯瑞全場23投10中，包括13投4中的三分球，26分是全場最高，另有6助攻和和2抄截，隊友穆迪（Moses Moody）貢獻20分，巴特勒21分，板凳出發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挹注16分、5助攻。
因病缺席前一場的庫明加（Jonathan Kuminga）今天仍缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）希望中鋒霍福特（Al Horford）因右側坐骨神經痛缺席7戰後能在台灣時間周五的比賽回歸。
魔術下半場只拿50分，班凱羅（Paolo Banchero）21分、12籃板是全隊最佳，貝恩（Desmond Bane）20分。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言