NBA／今年夏天續約3年 傳勇士等4隊想交易獨行俠中鋒葛佛

據《DallasHoopsJournal》記者阿夫塞斯（Grant Afseth）報導，勇士、溜馬、尼克及暴龍隊都有意交易獨行俠隊中鋒葛佛（Daniel Gafford）。

現年27歲的葛佛休賽季與獨行俠簽下3年5438萬美元合約，本季場均得到8.5分、6.3籃板，投籃命中率高達61.3%，罰球命中率81.3%。

阿夫塞斯指出，目前已知對葛佛有興趣的球隊包括勇士、溜馬、尼克與暴龍，各隊會多大程度尋求升級、獨行俠是否認為交易葛佛符合球隊發展方向，這些都還沒定論。獨行俠仍努力在短期競爭力與長期彈性之間，追求平衡。

獨行俠今天慘遭鵜鶘隊逆轉，以113：119輸球。目前11勝19敗位居西區第11，落後第10的拓荒者隊2場勝差。尼克目前高居東區第2、暴龍東區第5、勇士西區第8，溜馬休賽季失去主力中鋒透納（Myles Turner），也許可以先補中鋒，為當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）下賽季歸隊提前做準備。