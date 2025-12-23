NBA／卡萊爾月底卸任教練協會主席 活塞主帥比克斯塔夫接任

距離執教生涯第1000勝僅剩1場差距的溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle），在今天正式宣布將於月底卸下美國國家籃球教練協會（NBCA）主席一職，並由活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）接任。

現年66歲的卡萊爾，從2001年在活塞展開NBA總教練生涯至今，過去24個賽季已經累積拿下993勝，不過近期溜馬卻是苦吞5連敗，讓他的執教勝場數停滯在999場，距離千勝里程碑僅差最後1場。

不過在今天出戰塞爾蒂克賽前，卡萊爾也宣布將於月底卸任美國國家籃球教練協會主席，並由46歲的比克斯塔夫接任，「我現在宣布這個消息或許是個好時機，大約在一年前我就決定這是我最後一年任期，今年是我任職的第20個年頭，我的任期也將在本月底結束，我們已經完成選舉，會員們也做出一個非常出色且卓越的選擇來接替我，那就是比克斯塔夫。」

卡萊爾強調，比克斯塔夫是他與很多教練們的摯友，他也已經證明自己是一位傑出的領導者，「在他的職業生涯中，他不得不接手一些棘手的局面，例如擔任臨時教練等等，他在克里夫蘭就有卓越的執教成績，帶領球隊從樂透區一路殺進季後賽，他過去一年半在底特律的表現也足以說明一切，他是一位優秀領導者，也對於這份工作充滿熱情。」