快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／卡萊爾月底卸任教練協會主席 活塞主帥比克斯塔夫接任

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle），在今天正式宣布將於月底卸下美國國家籃球教練協會（NBCA）主席一職。 美聯社
溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle），在今天正式宣布將於月底卸下美國國家籃球教練協會（NBCA）主席一職。 美聯社

距離執教生涯第1000勝僅剩1場差距的溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle），在今天正式宣布將於月底卸下美國國家籃球教練協會（NBCA）主席一職，並由活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）接任。

現年66歲的卡萊爾，從2001年在活塞展開NBA總教練生涯至今，過去24個賽季已經累積拿下993勝，不過近期溜馬卻是苦吞5連敗，讓他的執教勝場數停滯在999場，距離千勝里程碑僅差最後1場。

不過在今天出戰塞爾蒂克賽前，卡萊爾也宣布將於月底卸任美國國家籃球教練協會主席，並由46歲的比克斯塔夫接任，「我現在宣布這個消息或許是個好時機，大約在一年前我就決定這是我最後一年任期，今年是我任職的第20個年頭，我的任期也將在本月底結束，我們已經完成選舉，會員們也做出一個非常出色且卓越的選擇來接替我，那就是比克斯塔夫。」

卡萊爾強調，比克斯塔夫是他與很多教練們的摯友，他也已經證明自己是一位傑出的領導者，「在他的職業生涯中，他不得不接手一些棘手的局面，例如擔任臨時教練等等，他在克里夫蘭就有卓越的執教成績，帶領球隊從樂透區一路殺進季後賽，他過去一年半在底特律的表現也足以說明一切，他是一位優秀領導者，也對於這份工作充滿熱情。」

溜馬 Rick Carlisle

延伸閱讀

NBA／扭轉20分落後 塞爾蒂克大逆轉賞溜馬5連敗

銅價挑戰1.2萬美元新高

美國高額關稅壓力 成印度出口產業危機

NBA／我不能重罰那球！活塞中止13連勝 康寧漢仍展現強韌心態

相關新聞

NBA／「勇士等40年才迎來柯瑞」 柯爾珍惜緣分：永遠不會離開他

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日接受《The Athletic》專訪時明確表示，即使自己已進入合約最後一年，也絕不會離開柯瑞（Stephen Curry）。 柯爾與柯瑞攜手合作12

NBA／威廉森扮板凳暴徒 鵜鶘末節逆轉獨行俠暌違2年再奪5連勝

近期拉出一波4連勝的鵜鶘，今天在主場迎戰由狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）領軍的獨行俠，第四節初還一度11分落後...

NBA／4年級小將攻守亮眼身價看漲 金塊未來續留成難題

金塊前鋒小將華森（Peyton Watson）本季表現可說是破繭而出，場均攻下10.5分4.8籃板1.6助攻1.1阻攻0.9抄截，三分命中率達39.1%，成為球隊不可或缺的攻守戰力。然而當他表現愈是出

NBA／耶誕大戰前傷腿 唐西奇碰太陽先休兵

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）耶誕節前傳傷情，球隊今天宣布，唐西奇因左小腿挫傷列入每日觀察名單，明天碰太...

NBA／卡萊爾月底卸任教練協會主席 活塞主帥比克斯塔夫接任

距離執教生涯第1000勝僅剩1場差距的溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle），在今天正式宣布將於月底卸下美國國家...

NBA／打臉勇士官方明星賽催票文！ 巴特勒：不要投我

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）生涯5度入選明星賽，勇士隊官方IG最近分享巴特勒的影片，請球迷投票送他進明星賽，巴特勒卻在貼文留言區呼籲不要投他。 巴特勒本季出賽25場，平均得到19

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。