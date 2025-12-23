NBA／打臉勇士官方明星賽催票文！ 巴特勒：不要投我

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）生涯5度入選明星賽，勇士隊官方IG最近分享巴特勒的影片，請球迷投票送他進明星賽，巴特勒卻在貼文留言區呼籲不要投他。

巴特勒本季出賽25場，平均得到19.8分、5.6籃板、4.8助攻、1.5抄截，三分命中率44.2%生涯新高。勇士目前只有14勝15敗，位列西區第8。

2026年NBA全明星賽投票美東時間12月17日中午12時開始，1月14日晚上11點59分結束。勇士官方IG今天分享巴特勒的影片，並寫道「送他去明星賽」。

沒想到巴特勒在留言區幽默回應：「大家不要投給我，不如幫我開個GoFundMe（募資平台），把我送去巴貝多（加勒比國家）就好。」