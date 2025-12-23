NBA／威廉森扮板凳暴徒 鵜鶘末節逆轉獨行俠暌違2年再奪5連勝

近期拉出一波4連勝的鵜鶘，今天在主場迎戰由狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）領軍的獨行俠，第四節初還一度11分落後的鵜鶘，卻在比賽最後10分鐘火力全開，先是由波爾（Jordan Poole）領軍扳平戰局，威廉森（Zion Williamson）更在比賽最後階段接管戰局，包辦球隊在比賽最後14分中的10分，幫助鵜鶘以119：113擊敗獨行俠，收下5連勝。

近期傷兵陸續歸隊的鵜鶘，在過去4場比賽已經陸續擊敗拓荒者、公牛、火箭和溜馬，拉出球隊本季至今最長的4連勝，今天他們則是繼續在主場出賽迎戰來訪的獨行俠。

獨行俠今天來勢洶洶，上半場球隊雙老戴維斯（Anthony Davis）、湯普森（Klay Thompson）就火力全開，其中戴維斯一人就拿下22分，湯普森更是砍進5記三分球20分進帳，幫助獨行俠在上半場打完還保有63：57領先。

不過易籃後，兩人手感卻是瞬間急凍，尤其是湯普森在下半場一分未得，讓鵜鶘把握住機會步步進逼，第四節開打後不久，一度落後到11分的鵜鶘先是由波爾挺身而出，他個人一度連得10分，幫助鵜鶘扳平戰局。

傷癒歸隊後改從板凳出發的威廉森更是在比賽最後4分鐘接管戰局，率領鵜鶘打出一波12：3的攻勢，威廉森一人就包辦了其中10分，幫助鵜鶘將領先差距擴大到11分，儘管獨行俠在比賽最後18秒一度追到僅剩4分落後，但墨菲（Trey Murphy III）兩罰俱中也澆熄獨行俠最後反撲氣燄，最終鵜鶘就以6分差距逆轉勝出，相隔2年再次拉出5連勝。

10 points in the final 4 minutes for Zion.



He ices the @PelicansNBA win 💯 pic.twitter.com/RF4kwun6f4 — NBA (@NBA) 2025年12月23日

鵜鶘今天共有6人得分上雙，其中威廉森上場25分鐘就貢獻24分、9籃板、3助攻，其中包括抓下4顆進攻籃板，改從替補出發後效率極佳，菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）則有19分、11籃板、6助攻、2抄截的全能演出；至於獨行俠則以戴維斯拿下35分、17籃板最佳，湯普森的20分則全集中在上半場，佛雷格16分、6籃板、6助攻。