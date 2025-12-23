NBA／尼克爭冠有意補強陣容兩大隱憂 法國前鋒成開放選項

奪下「NBA盃」冠軍的紐約尼克，在今年東區多支強權都都面臨各自難題導致戰力下滑之際，看起來是有濃厚機會能夠突圍挑戰王座；對於已經擁有強大先發陣容的他們來說，眼下也在思考如何更強化板凳深度，而沒有獲得重用的法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）就成了季中交易前一個可能動用的籌碼。

亞布塞萊是在休賽季與尼克簽下兩年合約，本季薪資為550萬美元，下個賽季則是價值570萬美元的球員選項。根據消息指出，紐約尼克在2月5日NBA季中交易截止日前，對於交易亞布塞萊抱持開放態度。

現年30歲的亞布塞萊在轉戰紐約後卻沒有得到相對重用，導致整體表現不如預期，上季他效力76人尚有一定輪替地位，但本季在尼克出賽時間不足10分鐘，三分球命中率不到31%，整體投籃命中率也低於40%，場均僅3分2.2籃板0.4助攻，幾乎呈現無用武之地的低迷狀態。

多名聯盟高層評估，尼克若想促成交易，恐怕必須額外附上資產，畢竟單靠一個亞布塞萊的合約勢必難以換回更實質的回報，而球隊薪資結構顯然也不允許單純「清空薪資」卻一無所獲。

除了亞布塞萊之外，尼克內部也已針對補進另一名持球者或前場球員進行試水溫的接觸。

目前球隊在先發主控布朗森（Jalen Brunson）之後，仍缺乏具經驗的替補控衛人選。2年級生科萊克（Tyler Kolek）雖然展現一定組織能力與串聯隊友的潛力，近期曾打出一波亮眼表現，但狀態還是起伏不定；尼克仍需評估他的進步是否具有延續性，以及能否長期勝任替補控衛角色，這也將直接影響球隊在截止日前的補強方向。

在內線方面，尼克同樣存在隱憂。雖然羅賓森（Mitchell Robinson）在籃板與禁區防守上極具影響力，但考量其傷病史，球隊目前對他採取負荷管理策略。除羅賓森與唐斯（Karl-Anthony Towns）之外，尼克板凳席還是缺乏經驗豐富的長人，一旦羅賓森再度受傷，前場深度恐面臨考驗。

過往尼克多半會在交易截止日前提前完成操作，不過本季因可動用資源有限，加上受限於「第二層硬上限（2nd Apron）」，策略上可能出現改變。

球團高層不排除等到更接近2月5日，持續觀察包括科萊克在內的年輕球員表現，再決定是否優先補強控衛、內線，或乾脆按兵不動。