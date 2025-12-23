快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

NBA／扭轉20分落後 塞爾蒂克大逆轉賞溜馬5連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗全場31分有14分集中在決勝節，率領塞爾蒂克大逆轉溜馬。 美聯社
布朗全場31分有14分集中在決勝節，率領塞爾蒂克大逆轉溜馬。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

第三節還曾陷入20分落後，塞爾蒂克隊今天在當家球星布朗（Jaylen Brown）領軍下演出逆轉勝，布朗全場31分有14分集中在決勝節，助「綠衫軍」打出29：13的單節比分，最終以103：95賞給溜馬5連敗。

溜馬本季是NBA外線表現最差的隊伍，不過今天上半場三分球20投12中，命中率高達6成，半場握有61：43領先，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）第三節進球後溜馬優勢更達到69：49。

塞爾蒂克換上替補後改變戰局，三節打完差距縮小到74：82，第四節再有布朗挺身而出，讓全場為他呼喊「MVP」，加上溜馬外線手感降溫，下半場合計20投僅1中，讓主場的「綠衫軍」演出逆轉勝。

除布朗31分發揮，板凳出發的菜鳥岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）打出代表作，上場時間37分鐘是生涯新高，繳出6分、11籃板和2阻攻，正負值正21是全隊最佳；懷特（Derrick White）也有19分表現。

溜馬浪費20分領先，勝場數仍停在6場，席亞康（Pascal Siakam）25分、奈哈德（Andrew Nembhard）20分都做白工，且中鋒傑克森（Isaiah Jackson）只打2分鐘就傷退，讓原本就傷兵滿營的溜馬戰力再折損。

溜馬 Jaylen Brown 塞爾蒂克 Pascal Siakam

延伸閱讀

NBA／「鴨王」砍33分締生涯新猷 布朗缺陣綠衫軍仍痛宰暴龍

NBA／昔隊友今反目成仇！與金塊布朗爆口角 KD：確實想越過底線

槍案一問三不知 布朗校長被罵翻

NBA／他太小隻了！布朗直播語出驚人：柯瑞一對一打不贏我

相關新聞

NBA／「勇士等40年才迎來柯瑞」 柯爾珍惜緣分：永遠不會離開他

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日接受《The Athletic》專訪時明確表示，即使自己已進入合約最後一年，也絕不會離開柯瑞（Stephen Curry）。 柯爾與柯瑞攜手合作12

NBA／威廉森扮板凳暴徒 鵜鶘末節逆轉獨行俠暌違2年再奪5連勝

近期拉出一波4連勝的鵜鶘，今天在主場迎戰由狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）領軍的獨行俠，第四節初還一度11分落後...

NBA／4年級小將攻守亮眼身價看漲 金塊未來續留成難題

金塊前鋒小將華森（Peyton Watson）本季表現可說是破繭而出，場均攻下10.5分4.8籃板1.6助攻1.1阻攻0.9抄截，三分命中率達39.1%，成為球隊不可或缺的攻守戰力。然而當他表現愈是出

NBA／耶誕大戰前傷腿 唐西奇碰太陽先休兵

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）耶誕節前傳傷情，球隊今天宣布，唐西奇因左小腿挫傷列入每日觀察名單，明天碰太...

NBA／扭轉20分落後 塞爾蒂克大逆轉賞溜馬5連敗

第三節還曾陷入20分落後，塞爾蒂克隊今天在當家球星布朗（Jaylen Brown）領軍下演出逆轉勝，布朗全場31分有14...

NBA／鮑爾兄弟對決 騎士飆24記三分彈轟垮黃蜂

騎士隊的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）今天和黃蜂隊的弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）同場較勁，不過風采被騎士球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。