NBA／鮑爾兄弟對決 騎士飆24記三分彈轟垮黃蜂

騎士隊的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）今天和黃蜂隊的弟弟小鮑爾（LaMelo Ball）同場較勁，不過風采被騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭特（Darius Garland）搶走，兩人聯手轟下57分，米契爾還投進第二節大號壓哨三分球，助隊以139：132擊敗黃蜂。

帶著3連敗迎敵的騎士，今天找回手感，全隊轟下本季新高的24記三分球，命中率達到5成5，包括米契爾第二節壓哨投進的高難度三分球；騎士首節還以33：36落後，靠米契爾和葛蘭特後場雙星發揮，第二節回敬37：27攻勢逆轉。

米契爾上半場就攻下18分，第三節黃蜂雖一度82：82追平比分，不過騎士馬上回敬13：3攻勢，第四節開節再以一波14：5猛攻拉開領先，韋德（Dean Wade）投進外線後優勢擴大到131：112，騎士最後2分多鐘就把主力都換下場，最終以7分差止住連敗。

米契爾三分球11投6中轟下全場最高30分，葛蘭特外線6投5中攻下27分還有10助攻，替補出發的杭特（De'Andre Hunter）也以5投4中的三分彈挹注27分；黃蜂以小鮑爾23分最高，米勒（Brandon Miller）和克努佩爾（Kon Knueppel）各20分。

除鮑爾和小鮑爾同場，三兄弟中的老二鮑爾（LiAngelo Ball）也以觀眾身份坐在場邊，還收到騎士送的驚喜耶誕禮物，印著名字的2號球衣，2號也是大哥鮑爾的背號。