NBA／4年級小將攻守亮眼身價看漲 金塊未來續留成難題

金塊前鋒小將華森（Peyton Watson）本季表現可說是破繭而出，場均攻下10.5分4.8籃板1.6助攻1.1阻攻0.9抄截，三分命中率達39.1%，成為球隊不可或缺的攻守戰力。然而當他表現愈是出色，金塊高層顯然就更加煩惱他的續留與否問題。

據聯盟消息人士指出，現年23歲的華森將在明年夏天成為受限制自由球員，而他留隊的可能性正逐漸降低，主因在於他的身價恐已超出球隊願意負擔的範圍。華森與金塊未能在本季開打前達成提前續約，使得他在合約年繳出亮眼表現的同時，未來去向也充滿變數。

華森目前已是生涯第3個賽季，若金塊在今年賽季前選擇與他提前續約，合約中將會出現「毒藥條款」，進而造成薪資配平上的困難，情況與目前影響布朗恩（Christian Braun）交易價值的限制相同。也因此，雙方最終未能提前談妥新約。

隨著華森本季表現持續進步，他在市場上的評價水漲船高，已經來到金塊可能難以接受的價格地帶。然而，華森最突出的防守能力，正是金塊最需要補強、且是不堪流失的關鍵戰力，特別是在外圍第一線防守上，對球隊整體防守體系至關重要。

在2月5日季中交易截止日前，金塊勢必面臨艱難抉擇。若選擇提前交易華森，至少能換回一定資產，避免明年自由市場上白白失去他；但若在本季衝冠關鍵時刻送走這名重要輪換戰力，勢必削弱球隊爭冠實力，與「全力競逐總冠軍」的目標背道而馳。

從財務面來看，金塊目前薪資總額約超過豪華稅門檻40萬美元，這讓每一筆人事決策都承受額外壓力。華森本季的薪資約440萬美元，也使他成為潛在的「節稅調整」對象之一。

不過，若金塊只是為了降低薪資而在交易中送走華森，卻未換回具備輪換等級的即戰力，外界勢必解讀為管理層對本季爭冠前景、特別是與雷霆競爭的信心動搖。這樣的操作，也將與球團自去年西區第二輪與雷霆激戰7場後，整個休賽季對外釋放的「持續衝冠」訊息形成明顯矛盾。

在合約、戰力與財務三方拉扯下，華森的未來，無疑將成為金塊接下來最受關注的關鍵議題之一。