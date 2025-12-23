NBA／「勇士等40年才迎來柯瑞」 柯爾珍惜緣分：永遠不會離開他

Stephen Curry 位置 後衛 得分 28.8 籃板 4.3 助攻 4.2 抄截 1.3

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日接受《The Athletic》專訪時明確表示，即使自己已進入合約最後一年，也絕不會離開柯瑞（Stephen Curry）。

柯爾與柯瑞攜手合作12個賽季，加上格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）為核心一同為勇士奪下4座NBA總冠軍，這段師徒關係在他心中早已超越勝負與成就。

現年37歲的柯瑞正邁入生涯第17個NBA賽季，柯爾強調，他對這位未來名人堂射手的承諾從未動搖。事實上，柯爾早在擔任鳳凰城太陽高層時，就已經注意到柯瑞在戴維森學院的表現，選秀當天甚至一度嘗試交易爭取，但最終未能成局。直到5年後，柯爾接掌勇士兵符時，柯瑞已經擺脫腳傷陰影，逐漸躍升成為聯盟次世代巨星等級。

「當我來到這裡時，他已經是明星球員，我的目標只是幫助他變得更好，並一起贏得總冠軍，」柯爾表示，「我們在第一年就做到，接著又贏了3次，建立起一段我一輩子都會感激的夥伴關係，這遠遠超越他作為籃球員所擁有的出色生涯。」

柯爾也高度讚賞柯瑞在場外的人格特質，直言對方是自己職涯中共事過最優秀的人之一。「他是我這一生遇過最棒的人之一，每天來到球館看到他，都讓這份工作變得無可取代。」

勇士上季迎來巴特勒（Jimmy Butler）後，在季後賽首輪擊敗休士頓火箭，但二輪系列賽面對灰狼時，柯瑞卻因腿筋拉傷提前報銷，球隊也隨之止步。儘管如此，柯爾仍強調，追逐冠軍本身的過程同樣值得珍惜。身為球員與教練合計拿過9枚冠軍戒的他認為，「真正重要的是身在其中時的全力嘗試，戰鬥與追尋本身就有其美麗之處。」

柯爾坦言，勇士王朝的建立過程少不了運氣成分，球隊在選中柯瑞之前，曾歷經數十年尋找當家球星的歷程。「勇士可能等了40年才等到一個柯瑞，這就是NBA必須要有的運氣。」

面對陣容老化與傷病問題，勇士本季表現起伏不定，但上季在柯瑞受傷前的季後賽表現，仍讓球隊對再度衝擊冠軍保有期待