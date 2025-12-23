快訊

三星新手機Galaxy S26系列2月發表「幾乎確定」！處理器這款也不同

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧今年關鍵時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／耶誕大戰前傷腿 唐西奇碰太陽先休兵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇。 美聯社
唐西奇。 美聯社

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）耶誕節前傳傷情，球隊今天宣布，唐西奇因左小腿挫傷列入每日觀察名單，明天碰太陽隊的比賽確定不會上場。

唐西奇當地時間上周六「洛城內戰」被快艇後衛波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）頂到小腿，下半場沒再上陣；兩天後的團隊訓練，他結束後左腳纏滿厚厚繃帶。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，腿傷是唐西奇反覆出現的狀況，「本季發生過好幾次了。」他補充說，球隊已經在研究如何保護唐西奇的雙腿，避免在碰撞中受傷。

湖人正進行客場4連戰，明天和太陽交手後將回到主場迎接和火箭隊的「耶誕大戰」。

瑞迪克提到，湖人另名後場大將里夫斯（Austin Reaves）因左小腿輕微拉傷連續缺陣3場，團隊訓練被限制不能全程參與，目前也是每日觀察名單的球員，明天出賽成疑；洛城大戰因右腹股溝拉傷缺陣的八村壘，明天確定不會出賽。

湖人的好消息是中鋒艾頓（Deandre Ayton）因左手肘酸痛缺陣兩場後回歸訓練，他表示是上一次碰太陽和對手中鋒威廉斯（Mark Williams）爭搶籃板時受傷，當時自己可能過度伸展造成有些緊繃，檢查過沒有大礙。

湖人 Luka Doncic 太陽

延伸閱讀

NBA／魔術強森後首位湖人40分大三元 唐西奇：最棒的是1失誤

NBA／唐西奇45分大三元填補防守缺失 湖人險勝爵士收2連勝

NBA／厄文送獨行俠高爾夫球車 唐西奇送湖人百台腳踏車花費近千萬

NBA／瑞迪克約談湖人雙星要求從防守做起 唐西奇坦言看到成效

相關新聞

NBA／耶誕大戰前傷腿 唐西奇碰太陽先休兵

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）耶誕節前傳傷情，球隊今天宣布，唐西奇因左小腿挫傷列入每日觀察名單，明天碰太...

NBA／熱火近8戰狂輸7場 主帥哀嘆：聯盟競爭好殘酷！

邁阿密熱火今天交手東區強權紐約尼克，雖在首節打出強勢開局，但隨後尼克很快找回手感，更在末節打出一波8比0攻勢，澆熄熱火最後的反撲氣焰。最終，尼克四節打完以132：125奪勝。賽後，熱火主帥史波史特拉（

NBA／佛雷格生日傳悲訊 因背部挫傷明對鵜鶘「出戰存疑」

獨行俠新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）在今日喜迎他的19歲生日，不過卻傳出受傷的壞消息。據NBA官方傷病報告指出，佛雷格因背部挫傷，下一場獨行俠對鵜鶘的比賽為「出戰存疑」。 佛雷格在昨

NBA／看待庫明加陷交易風波 柯爾坦言：這是商業的一部份

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）近期不只多次被冰在板凳上，他從開季至今也不斷被捲入交易傳聞之中。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則在近期上節目談到此情況，他表示，NBA是一個商

NBA／踢爆交易傳聞！ 美媒稱公鹿將「字母哥」視為衝冠核心

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前捲入交易傳聞之中，引起交易市場不小騷動。不過，近期根據美媒最新消息指出，公鹿球團將繼續圍繞這位31歲的球星建隊。 根

NBA／見笑轉生氣！ 雷納德賽後採訪到一半直接走人

昨日快艇隊103：88擊敗湖人隊的比賽中，快艇當家球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）拿下32分、12籃板，為全隊最高。但他在賽後採訪的氣氛卻略顯尷尬，或許是對媒體的提問內容感到厭煩，雷納

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。