NBA／熱火近8戰狂輸7場 主帥哀嘆：聯盟競爭好殘酷！

邁阿密熱火今天交手東區強權紐約尼克，雖在首節打出強勢開局，但隨後尼克很快找回手感，更在末節打出一波8比0攻勢，澆熄熱火最後的反撲氣焰。最終，尼克四節打完以132：125奪勝。賽後，熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）難掩失望之情，他表示，這場失利提醒他，熱火要達到理想的水平還有很多工作要做。

尼克在第四節初領先一度達到11分，但熱火仍不認輸，靠著韋爾（Kel'el Ware）三分彈回敬、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）罰球得手，比賽最後3分12秒將比分追到118：120，但尼克隊布里吉斯（Mikal Bridges）很快也飆進三分球帶出一波8：0攻勢，使得雙方比數又回到兩位數差距，最終尼克以7分之差收下近9戰的第8勝。

熱火小將韋爾今天攻下28分。 路透社

熱火未能延續其猛烈的反撲勢頭，使他們最終吞下2連敗，史波史特拉賽後受訪表示：「必須尊重尼克隊，因為你必須在每一次進攻中都擊敗他們。對付這支球隊，你不能有任何僥倖心理，他們就是這樣做的。他們擁有的是強烈的求勝慾望。這也是我們正在努力培養的，我們終將達到那種境界，一種全隊上下共同的求勝慾望。」

緊接著，他回顧了熱火在本場比賽的表現，「我們在某些​​階段打得不錯，但必須要有競爭意識，必須要有必勝的決心，才能克服這些困難。」

本場比賽的失利，讓熱火隊的頹勢繼續延續下去，雖然熱火在新賽季初期打出讓人眼前一亮的表現，但很快便「校正回歸」。據統計，他們最近8場比賽輸掉了7場，目前戰績為15勝14負，排在東區第8。

史波史特拉最後補充道：「我們正在培養一種集體的競爭意志，這些痛苦的比賽最終都會轉化為勝利。我們並不滿足於結果，我們不想只是打得好卻最終輸掉比賽。」他接著表示：「我們更衣室裡的隊員都很關心球隊，但這還不夠。必須做得更好。這個聯盟競爭非常殘酷，適者生存，而這正是我們要達到的目標。」