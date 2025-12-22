聽新聞
NBA／佛雷格生日傳悲訊 因背部挫傷明對鵜鶘「出戰存疑」
獨行俠新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）在今日喜迎他的19歲生日，不過卻傳出受傷的壞消息。據NBA官方傷病報告指出，佛雷格因背部挫傷，下一場獨行俠對鵜鶘的比賽為「出戰存疑」。
佛雷格在昨日對費城76人的比賽，儘管球隊最終以114：121輸球，但他的表現依舊搶眼，佛雷格先發出戰37分鐘，攻下24分、4籃板、3助攻。這是他連續第4場比賽得分達到20分以上，憑藉該場比賽的精彩表現，他與40歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James）並列成為NBA歷史上僅有的2位連續4場比賽得分達到20+的18歲球員。詹姆斯是在2003年12月19日至25日完成這項壯舉。
本賽季至今，佛雷格只缺席了1場比賽，他代表獨行俠出戰了28場比賽，場均可以貢獻18.8分、6.4籃板、3.5助攻和1.3抄截，投籃命中率為47.8%。
在最近一次的2025屆新秀排行中，佛雷格比下他過去在杜克大學時期的隊友克努佩爾（Kon Knueppel）、高中時期隊友昆恩（Derik Queen），成為排行榜第1位。
目前戰績11勝18敗、排西區第11的獨行俠將在明日交手鵜鶘隊，不過目前球隊已有多位球員進入傷兵名單，包含佛雷格在內，克里斯提（Max Christie）、湯普森（Klay Thompson）、萊夫利（Dereck Lively II）、艾克森（Dante Exum）和厄文（Kyrie Irving）都有傷勢產生。
