NBA／看待庫明加陷交易風波 柯爾坦言：這是商業的一部份

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士總教練柯爾（左）與前鋒庫明加（右）。 美聯社
勇士總教練柯爾（左）與前鋒庫明加（右）。 美聯社

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）近期不只多次被冰在板凳上，他從開季至今也不斷被捲入交易傳聞之中。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則在近期上節目談到此情況，他表示，NBA是一個商業組織，不論交易最終有沒有發生，都應該要試著調整心態。

庫明加在本月初勇士對公牛的比賽，整場比賽被教練按在板凳席上，這是他本賽季首次有登錄卻沒出賽的記錄。在接下來的2場比賽中他都沒有上場，直到上週五勇士隊98：99輸給太陽隊的比賽中，他才返回輪換陣容，在10分鐘的出場時間內，庫明加5投1中得到2分，並搶下4個籃板。

近日，柯爾在《Tom Tolbert Show》節目中，發表他對於庫明加目前的處境，以及有關交易傳聞的看法，他首先提到：「1年前，維金斯（Andrew Wiggins）也面臨著同樣的處境。事實上，維金斯在交易截止日即將迎來他的第3個孩子，他的名字也出現在交易傳聞中。我們每年都會經歷這種情況，但總會有1、2個球員成為交易截止日的焦點。」

「我總是盡量跟球員們談談這行的規矩，告訴他們這行是怎麼運作的，NBA歷史上只有極少數球員會為同一支球隊效力，這些都是你簽約時必須接受的條款，」柯爾補充道：「這很困難，我認為重要的是要讓球員們意識到這一點，並努力理解這是商業的一部分。」

庫明加在今年9月與勇士隊簽下了一份為期2年、價值4680萬美元的合約，外界普遍認為，勇士隊將在明年1月15日庫明加得到交易資格後採取行動。

交易截止日在2月5號，勇士隊有可能將庫明加作為交易籌碼，而市場上已經傳出有5支球隊對庫明加表示興趣，分別是華盛頓巫師、猶他爵士、紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王以及鳳凰城太陽。

本賽季，庫明加場均為11.8分、6.2籃板、2.6助攻。整體表現相較前幾季有所下滑。

