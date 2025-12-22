NBA／快艇噩耗 當家中鋒腳踝二級扭傷缺陣數週

本季戰績淒慘的快艇隊，前一戰好不容易擊敗湖人隊，中斷5連敗，但當家中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）卻成傷兵，今天更傳出他的傷勢至少要休息幾周，成快艇壞消息。

根據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）得到的消息，「洛城內戰」第一節尾聲傷退的祖巴茲，左腳踝是二級扭傷，短時間無法回歸。

快艇雖以103：88奪勝，但祖巴茲第一節成傷兵後一拐一拐回到休息室就沒再回歸，由洛培茲（Brook Lopez）頂上他的位置；祖巴茲最終只留下出賽11分鐘，5分、2籃板記錄。

迎接「洛城內戰」前，祖巴茲場均有16分、11.5籃板表現，賽前湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）還特別點名祖巴茲是個大挑戰。

「祖巴茲很拚命，老實說，我覺得他是聯盟最被低估的大個子之一。如果你和他對到，你就會知道他的能耐，已經好幾年都如此了。」海斯說。

快艇目前7勝21敗戰績排在西區後段班，僅優於鵜鶘隊和國王隊。