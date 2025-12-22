NBA／卡瑟爾18分還秀大風車爆扣 助黑衫軍輕取巫師收3連勝
「黑衫軍」馬刺今日交手聯盟爐主巫師，除了當家控球福克斯（De'Aaron Fox）砍27分的好表現外，馬刺二年級生卡瑟爾（Stephon Castle）也有18分、11助攻進帳，此外他還在第二節末段上演一次精彩的「大風車爆扣」美技，嗨翻整個板凳席。馬刺最終以124：113輕取巫師，喜收3連勝。
馬刺今天首節打完以2分落後，但在次節他們火力全開，該節尾聲柯內特（Luke Kornet）、卡瑟爾接力灌籃，帶動球隊士氣，全隊單節飆進43分，半場打完馬刺取得69：49領先，讓巫師自此無招架之力。
馬刺方面，福克斯飆入5記外線，得到全隊最高的27分、7籃板；中鋒柯內特緊隨其後，得到20分和12籃板；板凳出發的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）得到14分、12籃板，外帶2記火鍋。至於卡瑟爾則是貢獻18分、11助攻、5籃板和3次抄截。
巫師方面，20歲小將卡林頓（Carlton Carrington）攻下21分、5籃板、4助攻；中鋒武克契維奇（Tristan Vukcevic）繳18分、9籃板、3火鍋；新秀強森（Tre Johnson）則砍19分、7籃板。
卡瑟爾自2024選秀會加入馬刺以來，已逐步站穩球隊先發後衛的位置。本賽季他場均可繳出18.3分、5.6籃板、6.9助攻的成績單，相較上賽季的14.7分已有顯著提升。
隨著隊內年輕小將逐漸成熟，馬刺的實力也爬上至西區頂尖之列。本賽季他們戰績提升至21勝7敗，位居西部聯盟第2，尚落後西區龍頭雷霆隊4場勝差。
