快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／愛德華關鍵進球助灰狼險勝公鹿 戈貝爾寫籃板里程碑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
愛德華(中)命中關鍵球。 美聯社
愛德華(中)命中關鍵球。 美聯社

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天手感不佳，不過最後21秒完成關鍵進球奠定勝基，助隊以103：100險勝公鹿隊，奪下近11戰的第9勝。

愛德華今天24投僅7中，三分線11次嘗試失手9球，12次罰球機會也罰丟4球，不過讀秒階段沒軟手，公鹿在透納（Myles Turner）投進三分球後追到97：101，愛德華馬上為灰狼追加保險分，就算波特（Kevin Porter Jr.）最後又追加三分球也沒能改變戰局。

愛德華最終攻下24分仍是全隊最高，迪文森佐（Donte DiVincenzo）貢獻4記三分球在內的18分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）有11分、18籃板「雙10」，且成為史上第45位抓下1萬籃板的球員。

公鹿在當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）月初拉傷右小腿後持續缺陣，今天在波特發揮下一度取得16分領先，但被灰狼第三節一波25：8攻勢弭平優勢。波特今天雖有24分、10籃板、9助攻和4抄截的「準大三元」成績，波提斯（Bobby Portis）和羅林斯（Ryan Rollins）各16分，公鹿仍吞下3連敗。

延伸閱讀

NBA／多次打手都沒吹！ 灰狼教頭怒噴裁判收聯盟110萬元罰單

NBA／擋不住愛德華致勝三分球 雷霆主帥：之前多半能贏下來

NBA／愛德華關鍵攻守發威比下SGA 灰狼復仇賞雷霆第3敗

NBA／節目開播掀話題！前MLB塞揚得主向愛德華「下戰帖」

相關新聞

NBA／布朗森狂轟本季新高47分 率尼克主場滅熱火

剛率尼克隊奪下今年NBA盃冠軍，獲得MVP的布朗森（Jalen Brunson）今天碰熱火隊再轟本季新高47分，助隊以1...

日職／徐若熙奔向軟銀感謝龍隊 「生涯起點是味全龍永遠不會變」

味全龍隊王牌投手徐若熙將從軟銀鷹隊展開旅外生涯，味全、軟銀球團今天同步正式公布消息，徐若熙也透過軟銀球團發聲，很榮幸能加...

NBA／二輪菜鳥領銜板凳逆襲太陽 柯瑞末節回神助勇士止3連敗

近期13戰9敗的勇士，今天主場對太陽的比賽中首節就被轟44分，一度落後兩位數分差；所幸靠著替補球員在二、三節的強力反擊，加上柯瑞（Stephen Curry）第四節外線甦醒，從而逆轉戰局並且擋下太陽的

NBA／史上僅8場的飆分大戰 公牛老鷹合砍302分且無OT

公牛今日與老鷹上演了一場「史詩級」的飆分秀，在沒有打延長賽的情況下，兩隊的最終比數加總竟突破300分，寫下罕見紀錄。公牛靠著布澤利斯（Matas Buzelis）全場28分領銜，以及全隊多達9人上雙的

NBA／衛少、施羅德飆關鍵三分彈 爐主國王OT逆襲火箭

西區排名前段班的火箭隊，今天遭「爐主」國王隊逆襲，先是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）正規賽最後13....

NBA／快艇噩耗 當家中鋒腳踝二級扭傷缺陣數週

本季戰績淒慘的快艇隊，前一戰好不容易擊敗湖人隊，中斷5連敗，但當家中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）卻成傷兵，今天更傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。