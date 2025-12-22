聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／愛德華關鍵進球助灰狼險勝公鹿 戈貝爾寫籃板里程碑
灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天手感不佳，不過最後21秒完成關鍵進球奠定勝基，助隊以103：100險勝公鹿隊，奪下近11戰的第9勝。
愛德華今天24投僅7中，三分線11次嘗試失手9球，12次罰球機會也罰丟4球，不過讀秒階段沒軟手，公鹿在透納（Myles Turner）投進三分球後追到97：101，愛德華馬上為灰狼追加保險分，就算波特（Kevin Porter Jr.）最後又追加三分球也沒能改變戰局。
愛德華最終攻下24分仍是全隊最高，迪文森佐（Donte DiVincenzo）貢獻4記三分球在內的18分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）有11分、18籃板「雙10」，且成為史上第45位抓下1萬籃板的球員。
公鹿在當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）月初拉傷右小腿後持續缺陣，今天在波特發揮下一度取得16分領先，但被灰狼第三節一波25：8攻勢弭平優勢。波特今天雖有24分、10籃板、9助攻和4抄截的「準大三元」成績，波提斯（Bobby Portis）和羅林斯（Ryan Rollins）各16分，公鹿仍吞下3連敗。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言