NBA／愛德華關鍵進球助灰狼險勝公鹿 戈貝爾寫籃板里程碑

灰狼隊當家球星愛德華（Anthony Edwards）今天手感不佳，不過最後21秒完成關鍵進球奠定勝基，助隊以103：100險勝公鹿隊，奪下近11戰的第9勝。

愛德華今天24投僅7中，三分線11次嘗試失手9球，12次罰球機會也罰丟4球，不過讀秒階段沒軟手，公鹿在透納（Myles Turner）投進三分球後追到97：101，愛德華馬上為灰狼追加保險分，就算波特（Kevin Porter Jr.）最後又追加三分球也沒能改變戰局。

Anthony Edwards tonight:



24 PTS

7-24 FGM

2-11 3PMpic.twitter.com/eUlEjBUFh7 https://t.co/c46RYAAPx1 — NBA Tour Dates (@NBATourDates) 2025年12月22日

愛德華最終攻下24分仍是全隊最高，迪文森佐（Donte DiVincenzo）貢獻4記三分球在內的18分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）有11分、18籃板「雙10」，且成為史上第45位抓下1萬籃板的球員。

公鹿在當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）月初拉傷右小腿後持續缺陣，今天在波特發揮下一度取得16分領先，但被灰狼第三節一波25：8攻勢弭平優勢。波特今天雖有24分、10籃板、9助攻和4抄截的「準大三元」成績，波提斯（Bobby Portis）和羅林斯（Ryan Rollins）各16分，公鹿仍吞下3連敗。