NBA／踢爆交易傳聞！ 美媒稱公鹿將「字母哥」視為衝冠核心

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿球星「字母哥」安戴托昆波。 美聯社
公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前捲入交易傳聞之中，引起交易市場不小騷動。不過，近期根據美媒最新消息指出，公鹿球團將繼續圍繞這位31歲的球星建隊。

根據聯盟資深名記史坦（Marc Stein）透露，公鹿隊正在告知詢問的球隊，他們不打算交易安戴托昆波，並希望在本賽季補強更多球員。

史坦說道：「正如我上週日報導的那樣，無論安戴托昆波、總教練瑞佛斯（Doc Rivers）或其他任何與公鹿隊相關人士如何試圖說服籃球界人士，目前沒有涉及這位2屆MVP（安戴托昆波）的交易談判，你仍然會經常聽到一、兩支（甚至三支）球隊表示，他們預計這種情況會在1月份發生變化。但交易真的會發生嗎？公鹿隊表示不會。」

儘管聯盟上下都在密切關注安戴托昆波的動向，且有多支球隊對他表示興趣，但到目前為止，安戴托昆波的交易方面還沒有取得任何重大進展。外界普遍認為，只有當安戴托昆波最終告知公鹿球團他想被交易時，正式的轉隊競標才會開始。

「現在，他們（公鹿）正透過向詢問字母哥的球隊表示，儘管交易籌碼有限，他們仍希望補強現有陣容，以此來應對外界的質疑。這是公鹿為說服剛年滿31歲、徵戰NBA第13個賽季的安戴托昆波而做出的最新嘗試，他們仍希望能夠仰賴安戴托昆波來搏冠軍。」史坦補充。

之所以先前字母哥陷入交易傳聞，是因為本賽季的公鹿正處於低迷狀態，最近10場比賽輸掉了7場，戰績僅11勝18敗，在東區聯盟排在第11位。

