NBA／見笑轉生氣！ 雷納德賽後採訪到一半直接走人

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇球星雷納德（右）。 美聯社
快艇球星雷納德（右）。 美聯社

昨日快艇隊103：88擊敗湖人隊的比賽中，快艇當家球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）拿下32分、12籃板，為全隊最高。但他在賽後採訪的氣氛卻略顯尷尬，或許是對媒體的提問內容感到厭煩，雷納德最後竟然在被媒體問到一半時中斷採訪，直接走人。

本賽季戰績不佳的快艇面對西區第4強權湖人隊，靠著雷納德先發出戰42分鐘，砍下32分、12籃板、3助攻、3抄截、2火鍋的全面數據，幫助快艇15分之差擊敗近期深陷傷兵潮的湖人。另一名球星哈登（James Harden）也有21分、10助攻進帳。

儘管雷納德在球場上的表現令人印象深刻，但單從賽後受訪的內容，以及他的語氣來看，他的心情似乎不太好。在採訪一開始，雷納德便對一名記者在更衣室裡使用的強光拍攝提出了異議，他語帶不悅地說道：「你在拍電影嗎？把那玩意兒關掉，真是的。」

在這之後，氣氛並沒有因此完全好轉。雷納德被記者反覆追問起他把蛋白奶昔灑在置物櫃附近的事，起初他還拿這件事開玩笑，但持續不斷的追問，最終仍讓他「見笑轉生氣」。雷納德解釋：「中場休息時我很生氣，就把我的奶昔潑得到處都是。事情就是這樣發生的。」

當雷納德被記者追問他當時究竟在生什麼氣時，他則是以不耐煩的語氣給予回覆：「老兄，你問太多了。拜託，聊聊比賽吧。」

隨後，當被再次追問後，雷納德突然結束了採訪，後直接走人，他說：「結束了，今晚就到此為止了。我沒扔奶昔，我只是這麼說的。」

