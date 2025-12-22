日職／徐若熙奔向軟銀感謝龍隊 「生涯起點是味全龍永遠不會變」

味全龍隊王牌投手徐若熙將從軟銀鷹隊展開旅外生涯，味全、軟銀球團今天同步正式公布消息，徐若熙也透過軟銀球團發聲，很榮幸能加入一支擁有輝煌歷史的球隊，並感性述說永遠不會忘記味全龍是自己職棒生涯的起點。

徐若熙表示，由衷感謝軟銀對自己的肯定與信任，給予他向更高層級挑戰自我的機會，「能加入一支歷史悠久、戰績輝煌的球隊，我感到非常榮幸，我會在每天的訓練及比賽中全力以赴，不辜負球團對我的期望。」

徐若熙也感激龍隊的栽培，「從我展開職棒生涯以來，味全龍長期給我成長機會以及莫大的支持，我的職棒生涯起點是味全龍，這一點永遠都不會改變。」

他表示，自己將會在新環境繼續成長、前進，努力用場上表現回報一路以來支持自己的人。