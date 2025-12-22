快訊

NBA／布朗森狂轟本季新高47分 率尼克主場滅熱火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗森猛轟本季新高47分。 路透社
剛率尼克隊奪下今年NBA盃冠軍，獲得MVP的布朗森（Jalen Brunson）今天碰熱火隊再轟本季新高47分，助隊以132：125守護主場。

尼克另名主將唐斯（Karl-Anthony Towns）今天打得安靜，上場29分鐘僅拿2分、6籃板，不過布朗森火力全開，布里吉斯（Mikal Bridges）也貢獻24分，包括7投6中的三分彈，哈特（Josh Hart）13分、10籃板，上半場得分掛蛋的阿努諾比（OG Anunoby）下半場攻下18分，聯手助隊收下本季第20勝。

唐斯前25分鐘都沒得分，2分也創下他上季加入尼克後的單場最低得分，不過布朗森和布里吉斯補上進攻空缺，尼克上半場團隊攻下66分，兩人就包辦45分，包括13投9中的三分球，其中一球是布朗森第二節最後0.8秒的進球，助隊半場打完領先擴大到66：62。

下半場阿努諾比加入得分行列，尼克第四節初領先一度打11分，熱火靠韋爾（Kel'el Ware）單場第5記三分彈、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）罰球得手，最後3分12秒追到118：120，但布里吉斯回敬三分球帶出一波8：0攻勢，領先又達兩位數，最終以7分差收下近9戰的第8勝。

韋爾攻下28分、19籃板都是熱火最高，哈克斯替補貢獻23分，鮑威爾（Norman Powell）也有22分，仍吞下近8戰的第7敗。

日職／徐若熙奔向軟銀感謝龍隊 「生涯起點是味全龍永遠不會變」

味全龍隊王牌投手徐若熙將從軟銀鷹隊展開旅外生涯，味全、軟銀球團今天同步正式公布消息，徐若熙也透過軟銀球團發聲，很榮幸能加...

NBA／二輪菜鳥領銜板凳逆襲太陽 柯瑞末節回神助勇士止3連敗

近期13戰9敗的勇士，今天主場對太陽的比賽中首節就被轟44分，一度落後兩位數分差；所幸靠著替補球員在二、三節的強力反擊，加上柯瑞（Stephen Curry）第四節外線甦醒，從而逆轉戰局並且擋下太陽的

NBA／楊恩失手老鷹進攻大戰飲恨 公牛狂飆152分驚險3連勝

公牛隊和老鷹隊今天上演進攻大戰，兩隊得分都超過150分，成為本季最高分對決，最終公牛在布澤利斯（Matas Buzeli...

NBA／多次打手都沒吹！ 灰狼教頭怒噴裁判收聯盟110萬元罰單

NBA官方在今日宣佈對灰狼隊總教練芬奇（Chris Finch）處以3.5萬美元（約新台幣110萬）的罰款，原因是在上週六灰狼戰勝雷霆的比賽中，對裁判「出言不遜」，並且在被驅逐出場後，沒有及時離開球場

NBA／尼克宣布不掛NBA盃冠軍旗 甜瓜反對：我們應珍惜當下

尼克日前在NBA盃季中錦標賽擊敗馬刺，繼湖人、公鹿後，成為第3支拿下NBA盃冠軍的隊伍。不過，他們隨後卻宣布，出自於更長遠目標的考量，他們將不會懸掛NBA盃冠軍旗幟。這項決定卻遭到昔日隊內傳奇球星「甜

