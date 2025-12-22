NBA／史上僅8場的飆分大戰 公牛老鷹合砍302分且無OT

公牛今日與老鷹上演了一場「史詩級」的飆分秀，在沒有打延長賽的情況下，兩隊的最終比數加總竟突破300分，寫下罕見紀錄。公牛靠著布澤利斯（Matas Buzelis）全場28分領銜，以及全隊多達9人上雙的表現，終場152：150驚險擊敗老鷹。

公牛隊在上半場就火力全開，兩節打完他們便攻下83分，並領先對手10分。易籃後，老鷹急起直追，在第三節打出一波42比33攻勢，隨後雙方廝殺至末節才分出勝負，布澤利斯在槍響前5秒命中關鍵三分，讓公牛以151：150超前，隨後他在4.2秒站上罰球線，兩罰僅中一球，仍將差距擴大至2分。老鷹最後一擊交給當 家球星楊恩（Trae Young）操刀，但他的跳投未能命中，公牛以152：150驚險守住勝果。

布澤利斯在末節貢獻關鍵三分彈。 美聯社

先前公牛曾在11月8日客場對騎士隊的比賽中，上半場得到72分之多；此外，他們還在11月16日客場交手猶他爵士隊，雖最終147：150輸球，但當時創下本賽季單場得分新高。現如今，在本場比賽過後，以上這些紀錄都被刷新。

賽後，根據《ESPN》研究統計，這是NBA史上第8場雙方得分均超過150分且沒有打延長賽的比賽。在過去35個賽季中，這種情況僅有出現3次。至於聯盟史上最高得分的例行賽，是在1990年11月2日，當時金州勇士以162：158擊敗丹佛金塊。

談到本場比賽，老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）表示：「我們上半場丟了80分，想贏球就難上加難了。某種程度上來說，這有點尷尬，希望我們能減少一些失誤。」本賽季戰績15勝15敗的老鷹隊近況不佳，不僅遭遇3連敗，且近9場比賽輸了7場之多。

Matas Buzelis with an absurd 131.2 eFG% on jumpers in the Bulls' win. Career-high 7 3PM, while adding on 3 stocks on the other end pic.twitter.com/cBRIC6ui93 — ALL NBA Podcast (@ALLCITY_NBA) 2025年12月22日