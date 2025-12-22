NBA／楊恩失手老鷹進攻大戰飲恨 公牛狂飆152分驚險3連勝
公牛隊和老鷹隊今天上演進攻大戰，兩隊得分都超過150分，成為本季最高分對決，最終公牛在布澤利斯（Matas Buzelis）28分帶領下以152：150帶走勝利。
上半場公牛就轟下83分，寫下本季新高，下半場再有69分進帳，152分也是球隊本季新高。這僅僅是NBA史上第8度兩隊飆分都破150分，NBA史上最高分的比賽則是1990年11月2日勇士162：158擊敗金塊隊。
上月初公牛碰騎士也是上半場就有72分火力放送，但結果以輸球作收，本季最高得分是上月中和爵士隊兩度延長賽攻下147分，同樣是落敗一方，今天總算有不同結果。
老鷹強森（Jalen Johnson）攻下全場最高36分，楊恩（Trae Young）也繳出本季新高的35分， 球隊仍吞3連敗。強森提到，上半場就失分超過80分，想要奪勝難度很高，「就某種意義來說，這有點尷尬。」
強森最後5秒命中三分彈後，讓老鷹追到150：151；布澤利斯最後4.2秒2罰只中1，還讓老鷹有最後一擊機會，不過楊恩有機會的追平球沒能入框，讓公牛以2分差驚險奪勝。
布澤利斯今天手感發燙，三分球8投7中創生涯命中數新高，懷特（Coby White）貢獻21分，吉迪（Josh Giddey）19分、12助攻，都是球隊3連勝功臣。
兩隊休息一天後，24日就要再度對決。
