NBA／多次打手都沒吹！ 灰狼教頭怒噴裁判收聯盟110萬元罰單

NBA官方在今日宣佈對灰狼隊總教練芬奇（Chris Finch）處以3.5萬美元（約新台幣110萬）的罰款，原因是在上週六灰狼戰勝雷霆的比賽中，對裁判「出言不遜」，並且在被驅逐出場後，沒有及時離開球場。

灰狼在12月20日與雷霆的比賽首節，球星愛德華（Anthony Edwards）突破上籃不進，他高舉雙手抱怨裁判沒有吹罰，後搶到進攻籃板的藍道（Julius Randle）出手被封阻，他同樣向投訴裁判沒有吹罰。隨後，芬奇為子弟兵挺身而出，他激動得馬上走進場內怒噴裁判，使裁判判罰他技術犯規，可是芬奇並沒有因此冷靜下來，他回頭再一次大罵裁判，結果吃上第2次技術犯規。在被驅逐離場後，芬奇仍然試圖走過去裁判方向同時大罵，在被隔阻後才離開球場。

Chris Finch has been fined $35,000 for the incident in which he was ejected during the OKC game pic.twitter.com/ovhk7rmcnS — Wolves Lead (@TWolvesLead) 2025年12月21日

儘管總教練遭到驅逐，但靠著灰狼在第四節攻防兩端俱佳的表現，愛德華先是在終場前38.5秒命中超前比分的關鍵三分球，隨後封下亞歷山大的上籃並搶下籃板，幫助球隊鎖定勝局，終場以112：107賞給衛冕軍雷霆本賽季第3敗。

在芬奇被驅逐後接任的助理教練灰狼助教諾里（Micah Nori），以及本場比賽贏球的大功臣愛德華，都一致認為芬奇的激情把整個灰狼喚醒。他們質疑裁判的判罰也並非頭一遭，早在先前在與雷霆交手的幾場比賽，芬奇就一直對裁判的吹罰耿耿於懷，在上週六的比賽中，他的不滿情緒徹底爆發。

CHRIS FINCH IS TWEAKING 😭😭😭 pic.twitter.com/U8r3C6nlR9 — BrickCenter (@BrickCenter_) 2025年12月20日

「我的意思是，我不一定是故意被驅逐出場，但我確實想表明我的觀點。我覺得比賽一開始氣氛就有點不對勁。但最重要的是我們贏了，我們的隊員也做出了回應。」芬奇在賽後受訪時表示。

隨後，芬奇還抱怨道：「和雷霆這支球隊比賽太讓人沮喪了，因為他們犯規太多，一直都在犯規。而且，我們根本碰不得雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。」

Minnesota Timberwolves head coach Chris Finch on the Oklahoma City Thunder:



“It’s so frustrating to play this team because they foul a ton; all the time. And then, you can’t really touch Shai.”



Minnesota beat OKC, 112-107, but Finch was ejected in the 1st quarter after… pic.twitter.com/6k96O0C9xJ — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2025年12月20日