NBA／多次打手都沒吹！ 灰狼教頭怒噴裁判收聯盟110萬元罰單
NBA官方在今日宣佈對灰狼隊總教練芬奇（Chris Finch）處以3.5萬美元（約新台幣110萬）的罰款，原因是在上週六灰狼戰勝雷霆的比賽中，對裁判「出言不遜」，並且在被驅逐出場後，沒有及時離開球場。
灰狼在12月20日與雷霆的比賽首節，球星愛德華（Anthony Edwards）突破上籃不進，他高舉雙手抱怨裁判沒有吹罰，後搶到進攻籃板的藍道（Julius Randle）出手被封阻，他同樣向投訴裁判沒有吹罰。隨後，芬奇為子弟兵挺身而出，他激動得馬上走進場內怒噴裁判，使裁判判罰他技術犯規，可是芬奇並沒有因此冷靜下來，他回頭再一次大罵裁判，結果吃上第2次技術犯規。在被驅逐離場後，芬奇仍然試圖走過去裁判方向同時大罵，在被隔阻後才離開球場。
儘管總教練遭到驅逐，但靠著灰狼在第四節攻防兩端俱佳的表現，愛德華先是在終場前38.5秒命中超前比分的關鍵三分球，隨後封下亞歷山大的上籃並搶下籃板，幫助球隊鎖定勝局，終場以112：107賞給衛冕軍雷霆本賽季第3敗。
在芬奇被驅逐後接任的助理教練灰狼助教諾里（Micah Nori），以及本場比賽贏球的大功臣愛德華，都一致認為芬奇的激情把整個灰狼喚醒。他們質疑裁判的判罰也並非頭一遭，早在先前在與雷霆交手的幾場比賽，芬奇就一直對裁判的吹罰耿耿於懷，在上週六的比賽中，他的不滿情緒徹底爆發。
「我的意思是，我不一定是故意被驅逐出場，但我確實想表明我的觀點。我覺得比賽一開始氣氛就有點不對勁。但最重要的是我們贏了，我們的隊員也做出了回應。」芬奇在賽後受訪時表示。
隨後，芬奇還抱怨道：「和雷霆這支球隊比賽太讓人沮喪了，因為他們犯規太多，一直都在犯規。而且，我們根本碰不得雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言