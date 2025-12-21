NBA／鵜鶘新秀中鋒再寫新紀錄 助球隊19分差大勝溜馬

鵜鶘樂透新秀中鋒昆恩（Derik Queen）今日對溜馬再度繳出優異表現，他全場攻下17分、10籃板、4助攻外，還沒有發生任何投籃失手的紀錄。賽後，昆恩成為自NBA、ABA兩聯盟合併以來，首位取得17分10籃板4助攻且投籃命中率100%的菜鳥球員。

鵜鶘自首節就攻下44分之高，並一路壓著溜馬打，最終以128：109取得勝利。而昆恩作為先發中鋒，在短短27分鐘的出場時間裡，他砍下17分、10籃板和4助攻。此外，他全場投8中8，沒有任何1次投丟。

Derik Queen is a PROBLEM. 🥶









憑藉本場比賽的完美表現，昆恩成為自NBA、ABA兩聯盟合併以來，首位取得17分、10籃板、4助攻且無一失手的菜鳥球員。隨著賽季的進行，昆恩不斷證明自己是紐奧良鵜鶘的未來之星。值得一提的是，昆恩在12月9日鵜鶘對馬刺的比賽，全場狂飆33分、10籃板、10助攻和4火鍋，使他成為繼詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等球星之後，NBA歷史上第5位在21歲之前取得大三元的球員。

「DQ（昆恩）是一位偉大的球員，」鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）賽後談到昆恩時稱讚道：「他能掌控比賽節奏，效率很高。對他來說，這是一個流暢而美好的夜晚。」威廉森還表示：「他是個特別有天賦的人。我很高興他能和我們在一起。」

17-10-4 and a +22 for Derik Queen



He shot 8/8 from the field, becoming the first rookie in post-merger NBA history to put up at least 17-10-4 without a miss — Brett Usher (@UsherNBA) 2025年12月21日

本場比賽，威廉森替補出戰23分鐘，高效砍下29分、7籃板；波爾（Jordan Poole）同樣替補出戰，投進4記外線，攻下16分、6助攻；墨菲（Trey Murphy III）則有17分、6籃板、4助攻的成績單。

溜馬方面，球星席亞康（Pascal Siakam）獨木難支，先發球員只有他得分上雙位數，攻下22分、5籃板、3助攻；替補後衛弗爾菲（Johnny Furphy）攻下18分、麥克康奈爾（T.J. McConnell）得到16分。