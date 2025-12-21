NBA／哈登歷史助攻榜上升至第12名 樂觀看待快艇前景

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈登再創助攻里程碑。 美聯社
本季戰力大失調的快艇，今天在自家主場一路壓制多位主力休兵的湖人，最終以88比103慘敗。好不容易贏球終結5連敗之餘，快艇當家主力哈登（James Harden）也達成生涯重要里程碑。

哈登此戰出賽41分鐘，拿下21分10助攻4籃板2抄截，這讓他生涯總助攻數來到8529次，超越米勒（Andre Miller）的8524次，排名挺進史上前12名。

哈登接下來要超越的目標將是「手套」裴頓（Gary Payton）的8966次，不過想要在本季成為史上第11位達成9000次助攻的球員，仍需要再加把勁。

另一方面，哈登先前已經擠進史上得分榜前10名，累積28359分，持續朝歐尼爾的28596分邁進，也有望成為史上第9位「3萬分俱樂部」成員。不過談到總得分話題，哈登也淡淡帶過，「不用提了，沒有人能追上詹姆斯（LeBron James）。」

打到耶誕節前夕，快艇終於取得本季第7勝，他們與第10名拓荒者的差距還有5場，快艇仍有機會重振雄風，爭取到附加賽資格。

對此，哈登依然抱持樂觀看法，「我認為我們最近5、6場比賽都打得不錯，只是還沒把所有優勢結合起來。這需要時間，我們將會變得越來越好。」

