NBA／尼克宣布不掛NBA盃冠軍旗 甜瓜反對：我們應珍惜當下

聯合新聞網／ 綜合報導
安東尼。 美聯社
尼克日前在NBA盃季中錦標賽擊敗馬刺，繼湖人、公鹿後，成為第3支拿下NBA盃冠軍的隊伍。不過，他們隨後卻宣布，出自於更長遠目標的考量，他們將不會懸掛NBA盃冠軍旗幟。這項決定卻遭到昔日隊內傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的吐槽，他認為球隊的每一場勝利都得來不易，並不是只有總冠軍才值得留念。

安東尼在作客吉米法倫（Jimmy Fallon）主持的節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》時，分享了與尼克球團不同的觀點。安東尼強調，隨著NBA盃冠軍獎盃在聯盟中地位的不斷提升，表彰球員的成就至關重要。

尼克日前擊敗馬刺，奪下NBA盃冠軍。 美聯社
「我知道很多人都在討論賽季中期錦標賽，以及他們是否應該升起冠軍旗幟？我認為我們應該珍惜當下，」安東尼說：「我們應該珍惜我們取得的每一場勝利，因為多年以後，這個賽季中期錦標賽、這個冠軍杯將會意義非凡。它將成為NBA的重要組成部分。我認為我們應該珍惜現在取得的勝利，並為此心懷感激。」

NBA盃是聯盟在賽季中期推出的一項賽事，旨在提升常規賽期間的參與度和重要性。雖然一些球隊積極參與，舉辦了公開的慶祝活動和儀式，但今年奪下冠軍的尼克，則採取了更為低調的態度。尼克隊的這一決定與隊內球員先前的表態一致，其中包括明星後衛布朗森（Jalen Brunson）。布朗森表示，他並未參與關於橫幅的討論，但他認同球隊的理由，他還指出，雖然贏得NBA盃冠軍，代表球隊正處於進步，但這並非衡量成功的最終標準。

安東尼曾效力紐約尼克7個賽季。 美聯社
而傳奇球星安東尼，曾在2011年至2017年效力於尼克隊7季，是該隊歷史得分榜排名前10位的球星。他從更長遠的歷史角度來看待這個問題，認為如今被視為次要的成就，隨著NBA盃賽事的日益成熟，可能會具有更重要的意義。

Carmelo Anthony 尼克 Jalen Brunson

