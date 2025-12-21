NBA／沙波尼斯左膝傷再缺4至5週 國王戰力重創淪為西區爐主

沙加緬度國王宣布，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）因左膝部分半月板撕裂持續復健，預計還將缺席4至5週。這名3屆全明星自11月16日後便未再出賽，期間國王戰績僅3勝10敗，戰力明顯受影響。

沙波尼斯最初在11月19日因左膝不適缺陣，球團當時僅列為膝蓋痠痛，但後續檢查確認為半月板撕裂，至今已休養超過一個月。本季對沙波尼斯而言傷病不斷，他在季前賽因腿後肌拉傷錯過開幕戰，11月初也曾因肋骨傷勢缺席2場比賽。

過去幾季，沙波尼斯一直是聯盟最耐戰的中鋒之一，近3季分別出賽79場、82場與70場，本季受傷前11場比賽場均17.2分、12.3籃板，且連續3季榮膺聯盟籃板王。如今他的缺陣，對於在競爭激烈的西區苦苦掙扎的國王而言，無疑是巨大打擊。

沙波尼斯受傷後，球隊也給了次輪新秀雷諾（Maxime Raynaud）更多上場機會，他在此期間場均9.6分、5.1籃板，近8場比賽更提升至場均16.3分、7.5籃板，展現不俗潛力。

國王本季狀況相當低迷，目前戰績僅6勝22敗，在西區敬陪末座，季後賽之路困難重重。依照復原時程推算，沙波尼斯最快可能在1月底或2月初回歸，球團期盼他的復出能為令人失望的賽季帶來轉機。

此外，沙加緬度也持續在交易市場上保持動態，包含沙波尼斯、拉文（Zach LaVine）與德羅展（DeMar DeRozan）等都被外界點名為潛在談判籌碼，球隊未來動向仍充滿變數。