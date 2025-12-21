NBA／狀元探花首交鋒 佛雷格讚「贏家」埃奇庫姆：他很有侵略性

獨行俠今日作客費城76人，也是2025屆選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）和探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）迎來生涯首度在NBA的交手。最終，埃奇庫姆所代表的76人隊笑到最後，以121：114奪勝。佛雷格雖輸球仍不忘給予這位對手稱讚，兩人更在賽後交換球衣，以示其穩固的友誼。

獨行俠本場比賽外線手感冰冷，團隊三分合計18投3中，命中率低至16.7%，成為主要敗因之一。球員得分方面，戴維斯（Anthony Davis）砍24分、15籃板；佛雷格同樣也交出24分，同時外帶4籃板、3助攻；馬歇爾（Naji Marshall）攻下22分、華盛頓（P.J. Washington）拿下15分。

76人方面，雖然安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）兩大球星都沒打，但馬克西（Tyrese Maxey）仍然繳出38分、2籃板、4助攻的優易發揮，扛起球隊的進攻火力；埃奇庫姆也有26分、6籃板、4助攻的好表現。

馬克西本場比賽上演飆分秀。 美聯社

儘管佛雷格和埃奇庫姆在球場上對抗激烈，但賽後兩人仍彼此交換球衣並合影留念，顯示出他們在場下仍是有著深厚友誼的好友。

賽後，佛雷格就他與埃奇庫姆的新秀對決發表了令人信服的言論，「我覺得我們倆都打得不錯，」佛雷格接著說：「他打得真的很好。他很有侵略性，總是能找到自己的位置並起跳得分。我知道他有這個能力，他是一位很棒的球員，我（在高中、大學期間）已經和他交手好幾年了，我們一直保持著很高的競技水平。」

「我知道他是個多麼優秀的競爭者，也知道他每晚的比賽水平。所以我知道比賽前會發生什麼。」佛雷格補充。

