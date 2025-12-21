NBA／詹皇獨飆36分超車德佬 成聯盟史上單場30+最年長球員

湖人今日交手同城宿敵快艇隊，缺兵少將的他們，雖最終以88：103輸球，但湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今日在比賽中狂飆本季新高36分，寫下新紀錄，超越傳奇球星「德佬」諾維茨基（Dirk Nowitzki），成為單場得分超過30分的最年長球員。

本場比賽，湖人兩大主力里夫斯（Austin Reaves）、艾頓（Deandre Ayton）都因傷缺陣，當家球星唐西奇（Luka Doncic）也在比賽中遭遇左腿挫傷，被迫提前退場，上場不足20分鐘，總計13投4中只拿到12分、5籃板、2助攻。

LeBron James is now the oldest player ever to score 30+ points in a game. @statmuse pic.twitter.com/ypOKtorsJO — BronMuse (@BronMuse) 2025年12月21日

詹姆斯全場上陣38分鐘，投籃28中15、三分球7中3，得到36分、4籃板、3助攻，還有2抄截、1阻攻的演出。賽後，他以40歲又355天的年齡成為NBA歷史上單場比賽得分30+的最年長球員。

此記錄前一位保持者是達拉斯獨行俠隊傳奇球星諾維茨基，諾維茨基在職業生涯的最後一場主場比賽中，以40歲又294天的年齡得到了30分。

40歲的詹姆斯本賽季場均能夠得到20.2分、5.6籃板和7.1助攻，儘管是聯盟中最年長的球員，且場均數據相較前幾個賽季有所下滑，但他仍然證明自己是聯盟頂尖球員之一。

LeBron James is now the oldest player in NBA history to score 30 + points after his performance vs. the Clippers 👑



Still going STRONG in year 23 💪 pic.twitter.com/sjEN99UkKc — Yahoo Sports (@YahooSports) 2025年12月21日