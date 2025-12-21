聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／灰熊遭爐主逆轉仍報喜 艾爾達瑪替補砍「37-10」寫罕見紀錄
西區排名第9的灰熊，今日碰頭聯盟爐主巫師隊，上半場打完取得15分領先的他們，卻在易籃後慘遭翻盤，中場竟以122：130大爆冷輸球。然而，灰熊大前鋒艾爾達瑪（Santi Aldama）今日替補出戰狂砍37分10籃板，寫下自2010年來，第3位替補出戰能達成此罕見成就的球員。
本場比賽，灰熊雖然前面一路領先，但他們卻在第三節，被巫師打出單節42比27的一波流攻勢，一舉扳平比分。到了末節，巫師更是壓著灰熊打，單節攻下35分，讓灰熊最終以8分之差飲恨。
巫師方面，麥凱倫（CJ McCollum）飆入6記外線，攻下28分、5籃板、6助攻；22歲小將喬治（Kyshawn George）也拿下28分，外帶7籃板7助攻。
灰熊方面，當家球星莫蘭特（Ja Morant）本場比賽因傷缺席，傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下22分、8籃板、3助攻；勇士「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）的弟弟史班瑟（Cam Spencer）也進帳19分、11助攻。
至於今日寫下紀錄的艾爾達瑪，則是替補出戰36分鐘，並繳出37分、10籃板、2助攻的驚人表現，還外帶5記三分彈。值得注意的是，自2010年以來，替補出場拿下37分、10籃板以上的球員分別有：艾爾達瑪、普里查德（Payton Pritchard）、克拉克森（Jordan Clarkson）。歷史上只有19場比賽有如此難得的紀錄出現。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言