NBA／格林吃兩T被趕出場 柯爾抱不平指「太陽惡棍」惡行更嚴重！
金州勇士隊前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）在今日勇士119：116戰勝太陽隊的比賽中領到2次技術犯規，隨後被驅逐出場。賽後，不只格林對此判罰有所不滿，就連勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也認為裁判的吹罰「有失公允」。
在比賽第二節還剩10分45秒時，格林蓋掉太陽後衛格里斯佩（Collin Gillespie）的投籃，兩人在回防過程中發生了口角，只見格林突然從背後用手奮力推了格里斯佩一把，被附近的裁判吹罰技術犯規。
格林對此判罰很不滿意，轉而將怒火發洩在吹罰他的裁判身上，並模仿了技術犯規的動作。隨後，他跟著裁判走向紀錄台，並繼續朝他大吼，最終領到第2個技術犯規，最後返回更衣室。這是格林本賽季第1次被驅逐出場，也是他生涯第21次在例行賽被驅逐出場，隨後柯爾因與裁判爭論而立即被判技術犯規。
在賽後記者會上，柯爾表示，他完全不認同裁判將格林驅逐的吹判，「他（格林）絕對應該被罰1次技術犯規。但他只是走向替補席，喊了幾句，就被判了第2次技術犯規。我們前幾天晚上才看到他們隊裡有人蓄意打柯瑞（Stephen Curry）的肚子，結果都沒把他趕出去。兩天後，裁判又因為格林說了幾句就生氣了。我完全不同意這種做法。」
在前天勇士對太陽的比賽，第四節末段太陽前鋒「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）在防守柯瑞底角投籃時用手蓄意揮擊了他的腹部，讓柯瑞痛苦地倒地不起。裁判當時只是回看了錄像，認定這是惡意犯規，但並沒有將布魯克斯驅逐出場。
勇士隊先前也聯繫了聯盟，認為布魯克斯應該被罰款或禁賽。但他最終沒有受到任何處罰，這也引發柯爾的不滿，「我的意思是，你怎麼可能不生氣？這傢伙在季後賽裡用我見過的最骯髒的動作之一，用鎖喉式摔法打斷了小裴頓（Gary Payton II）的肘部，」柯爾說道：「所以這並非毫無前科。證據就擺在那裡。他們會看錄影的。如果因為有人真的打了人，卻不把他罰出場，那錄影還有什麼意義？」
本場比賽，當格林被驅逐出場時，勇士隊還落後9分，他們憑藉下半場的出色發揮逆轉戰勝了太陽隊。柯瑞表示，格林的出場「喚醒」了球隊的氣勢，這場勝利同時終結了勇士隊的3連敗。
