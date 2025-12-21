NBA／格林吃兩T被趕出場 柯爾抱不平指「太陽惡棍」惡行更嚴重！

金州勇士隊前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）在今日勇士119：116戰勝太陽隊的比賽中領到2次技術犯規，隨後被驅逐出場。賽後，不只格林對此判罰有所不滿，就連勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也認為裁判的吹罰「有失公允」。

在比賽第二節還剩10分45秒時，格林蓋掉太陽後衛格里斯佩（Collin Gillespie）的投籃，兩人在回防過程中發生了口角，只見格林突然從背後用手奮力推了格里斯佩一把，被附近的裁判吹罰技術犯規。

格林（左）在比賽兩度被吹判技術犯規，遭驅逐出場。 美聯社

格林對此判罰很不滿意，轉而將怒火發洩在吹罰他的裁判身上，並模仿了技術犯規的動作。隨後，他跟著裁判走向紀錄台，並繼續朝他大吼，最終領到第2個技術犯規，最後返回更衣室。這是格林本賽季第1次被驅逐出場，也是他生涯第21次在例行賽被驅逐出場，隨後柯爾因與裁判爭論而立即被判技術犯規。

在賽後記者會上，柯爾表示，他完全不認同裁判將格林驅逐的吹判，「他（格林）絕對應該被罰1次技術犯規。但他只是走向替補席，喊了幾句，就被判了第2次技術犯規。我們前幾天晚上才看到他們隊裡有人蓄意打柯瑞（Stephen Curry）的肚子，結果都沒把他趕出去。兩天後，裁判又因為格林說了幾句就生氣了。我完全不同意這種做法。」

Things got chippy between Collin Gillespie and Draymond Green early in the second quarter.



Green needed to be held back from officials and was ejected from the game. Steve Kerr was also assessed a techncial foul. pic.twitter.com/d8l0WfE3xi — PHNX Suns (@PHNX_Suns) 2025年12月21日

在前天勇士對太陽的比賽，第四節末段太陽前鋒「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）在防守柯瑞底角投籃時用手蓄意揮擊了他的腹部，讓柯瑞痛苦地倒地不起。裁判當時只是回看了錄像，認定這是惡意犯規，但並沒有將布魯克斯驅逐出場。

Dillon Brooks earned a Flagrant 1 foul for striking Steph Curry on this play 😳 pic.twitter.com/LjlK4cmu61 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2025年12月19日

勇士隊先前也聯繫了聯盟，認為布魯克斯應該被罰款或禁賽。但他最終沒有受到任何處罰，這也引發柯爾的不滿，「我的意思是，你怎麼可能不生氣？這傢伙在季後賽裡用我見過的最骯髒的動作之一，用鎖喉式摔法打斷了小裴頓（Gary Payton II）的肘部，」柯爾說道：「所以這並非毫無前科。證據就擺在那裡。他們會看錄影的。如果因為有人真的打了人，卻不把他罰出場，那錄影還有什麼意義？」

本場比賽，當格林被驅逐出場時，勇士隊還落後9分，他們憑藉下半場的出色發揮逆轉戰勝了太陽隊。柯瑞表示，格林的出場「喚醒」了球隊的氣勢，這場勝利同時終結了勇士隊的3連敗。