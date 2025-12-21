NBA／湖人兩主力休兵還傷唐西奇 詹皇苦撐飆32分仍慘輸快艇

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德(右)與詹姆斯正面交鋒 美聯社
雷納德(右)與詹姆斯正面交鋒 美聯社

本季戰績猶如天地之別的洛城「德比」湖人和快艇，今天在直覺巨蛋（Intuit Dome）正面交鋒，但過程卻是出乎意料，排名西區第5的紫金軍團多位主力受傷，導致整場比賽一路被壓制，最多輸到22分，即便第四節一度追到個位數分差，最終仍是以88比103慘遭吞噬。

開季以來僅拿到6勝的快艇難得打出一場好球，儘管團隊命中率不過42.5%，但迫使對手命中率低於4成，三分球命中數更是16比6的巨大差距，湖人輸得一點都不冤。快艇好不容易終結5連敗，同時也阻斷湖人2連勝。

雷納德（Kawhi Leonard）雖然24投僅4中，但靠著12罰全中還是拿下32分12籃板3助攻3抄截2阻攻，這是他本季第6次單場破30分；哈登（James Harden）得到21分10助攻4籃板2抄截，柯林斯（John Collins）17分12籃板2抄截2阻攻。

一路挨打的湖人在第四節前5分鐘「迴光返照」，追到73比80的個位數差距，眼看有機會上演大逆襲，但柯林斯、哈登、雷納德接連得手，又把比分逐漸拉開，湖人大勢已去，只能黯然接受輸球命運。

湖人全隊僅靠不惑老漢詹姆斯（LeBron James）撐住進攻，他28投15中拿下本季新高36分，外帶4籃板3助攻2抄截。得分王唐西奇（Luka Doncic）因左腿挫傷被迫提前退場，上場不足20分鐘，13投4中只拿到12分5籃板2助攻。唐西奇也因此中斷了隊快艇連續14場至少拿到25分的紀錄。

除了唐西奇外，里夫斯（Austin Reaves）、艾頓（Deandre Ayton）和八村壘（Rui Hachimura）3大主力都因傷缺席這，湖人戰力可說是大受影響。

