快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

NBA／「鴨王」砍33分締生涯新猷 布朗缺陣綠衫軍仍痛宰暴龍

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克小將普里查德（前）。 美聯社
塞爾蒂克小將普里查德（前）。 美聯社

昨天第四節轟進10記三分球寫下隊史紀錄的「綠衫軍」塞爾蒂克，今「背靠背」前往客場對上暴龍，儘管陣中球星布朗（Jaylen Brown）因病缺陣，但靠著小將「鴨王」普里查德（Payton Pritchard）跳出來狂砍33分10助攻7籃板，幫助球隊最終112：96輕取對手。

塞爾蒂克在首節打出強勢表現，取得32：20領先優勢；次節他們進攻熄火，被對手單節打出31比17攻勢，中場打完暴龍以51：49取得2分領先。

易籃過後，普里查德挺身而出，第三節打好打滿的情況下狂砍19分，隨後決勝節綠衫軍靠著暴龍進攻當機，打出單節29比16的優勢，終場16分之差擊敗暴龍，收下2連勝。

普里查德今日先發上陣37分鐘，飆進4顆三分，攻下33分、7籃板和10助攻，得分、籃板和助攻均創職業生涯新高；另一名先發後衛「小白」懷特（Derrick White）也貢獻4顆外線，繳出15分、5籃板和7助攻。

普里查德在賽後受訪時表示：「我得到了一些輕鬆的助攻，所以防守稍微鬆懈了一些。因此，我盡量擺脫防守，有機會就投籃，然後，到了第三節，防守陣型拉開，場上空間也隨之打開。」

暴龍陣中主力前鋒英格倫（Brandon Ingram）和中鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）皆砍下24分；巴恩斯（Scottie Barnes）則交出12分、9籃板、6助攻。

塞爾蒂克靠著近10場比賽拿下7場勝利的氣勢，目前戰績17勝11敗，現已爬上東區第3的高位，僅次於活塞、尼克。

塞爾蒂克 Jaylen Brown

相關新聞

NBA／二輪菜鳥領銜板凳逆襲太陽 柯瑞末節回神助勇士止3連敗

近期13戰9敗的勇士，今天主場對太陽的比賽中首節就被轟44分，一度落後兩位數分差；所幸靠著替補球員在二、三節的強力反擊，加上柯瑞（Stephen Curry）第四節外線甦醒，從而逆轉戰局並且擋下太陽的

NBA／傳勇士想補有體型、體能中鋒 獨行俠葛佛等3人是目標

勇士隊本季戰績13勝15敗，戰績不如預期，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，勇士打算補強中鋒，看中的類型是具備體型和運動能力。 海恩斯在《NBA on Prime》節目中表示：「

NBA／球鞋自由市場的大物！ 布克大方送鞋爭取柯瑞加入Nike

勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）在上個月宣布與合作多年的代言品牌Under Armour分道揚鑣，轟動全球。在本週五勇士與太陽的賽後，太陽球星布克（Devin Booker）公開表示，

NBA／湖人發動交易補爛防守？ 傳有意熱火維金斯等6人

鵜鶘隊本季戰績不佳，近期傳出聽取防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）交易報價。不過《The Athletic》湖人隊記者沃伊克（Dan Woike）撰文提到，鵜鶘目前無意送走瓊斯，並點出湖人6大

NBA／兩天洗一次澡？杜蘭特談個人清潔：喜歡貼近真實的感覺

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）近日與隊友范弗利特（Fred VanVleet）一同登上節目《Unguarded》，並談及自我照顧與紓壓方式時，杜蘭特坦言自己近年變得更加隨性，包括減少剪髮、

NBA／場內場外都吸睛！ 狀元佛雷格新秀卡拍出創紀錄近600萬

獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）不管在場上還是場下都是焦點人物，在本週對陣爵士的比賽，他寫下聯盟史上首位單場得分超過40分的18歲球員的紀錄。近期，他的新秀球員卡在拍賣會上更是創下紀錄，拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。