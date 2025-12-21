NBA／「鴨王」砍33分締生涯新猷 布朗缺陣綠衫軍仍痛宰暴龍
昨天第四節轟進10記三分球寫下隊史紀錄的「綠衫軍」塞爾蒂克，今「背靠背」前往客場對上暴龍，儘管陣中球星布朗（Jaylen Brown）因病缺陣，但靠著小將「鴨王」普里查德（Payton Pritchard）跳出來狂砍33分10助攻7籃板，幫助球隊最終112：96輕取對手。
塞爾蒂克在首節打出強勢表現，取得32：20領先優勢；次節他們進攻熄火，被對手單節打出31比17攻勢，中場打完暴龍以51：49取得2分領先。
易籃過後，普里查德挺身而出，第三節打好打滿的情況下狂砍19分，隨後決勝節綠衫軍靠著暴龍進攻當機，打出單節29比16的優勢，終場16分之差擊敗暴龍，收下2連勝。
普里查德今日先發上陣37分鐘，飆進4顆三分，攻下33分、7籃板和10助攻，得分、籃板和助攻均創職業生涯新高；另一名先發後衛「小白」懷特（Derrick White）也貢獻4顆外線，繳出15分、5籃板和7助攻。
普里查德在賽後受訪時表示：「我得到了一些輕鬆的助攻，所以防守稍微鬆懈了一些。因此，我盡量擺脫防守，有機會就投籃，然後，到了第三節，防守陣型拉開，場上空間也隨之打開。」
暴龍陣中主力前鋒英格倫（Brandon Ingram）和中鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）皆砍下24分；巴恩斯（Scottie Barnes）則交出12分、9籃板、6助攻。
塞爾蒂克靠著近10場比賽拿下7場勝利的氣勢，目前戰績17勝11敗，現已爬上東區第3的高位，僅次於活塞、尼克。
