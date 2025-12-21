NBA／昔隊友今反目成仇！與金塊布朗爆口角 KD：確實想越過底線

今日在金塊以101：115不敵火箭的比賽中，曾是隊友的金塊替補前鋒布朗（Bruce Brown）和火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）反目成仇，在第三節爆發口角衝突，隨後雙方被各自隊友拉開。即便比賽早已結束，從雙方賽後受訪的言論來看，兩人的火藥味也似乎還未消散。

6連勝的金塊今在主場對打出差強人意的表現，投籃頻頻打鐵，團隊命中率僅40%，三分命中率28%，最終以14分之差敗給火箭，中止這波連勝氣勢。在比賽第三節還剩不到3分鐘時，布朗、杜蘭特兩名球員爆發了激烈的口角。杜蘭特繼續與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和其他金塊球員爭吵，而布朗則走向替補席，調動主場球迷的情緒。

Kevin Durant chirpiness, trash talk vs. Bruce Brown, Tim Hardaway Jr and the Nuggets tonight:



Also on Youtube:https://t.co/uE5BrqJx4N pic.twitter.com/XZPjKyt6EW — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年12月21日

布朗和杜蘭特兩人曾在籃網當過兩年左右的隊友，幫助球隊多次打進季後賽。雖然未能如願奪下總冠軍，但兩人也在此建立深厚友誼。

比賽結束後，布朗就他和杜蘭特之間發生的事情發表了一些耐人尋味的言論。「我們關係一直不錯，但我覺得現在進展緩慢了許多，」布朗談到他和杜蘭特的關係時說道：「今晚之後，他說了一些不太尊重人的話。所以我很期待下次和他交手。」

杜蘭特本人也在賽後新聞發布會上，談到了他與布朗的衝突，「我今晚確實想越過底線，」杜蘭特說：「這就是籃球。這就是比賽。沒有尊重，沒有愛，什麼都沒有。當對手對我不友善時，他們就會用身體對抗來越界。你明白我的意思嗎？」

BROWN VS. KD! After on-the-court trash talk in Houston’s WIN over Denver, the words between Bruce Brown & Kevin Durant continued after the game in press conferences, where Brown said he wish fighting was allowed in the NBA 👀🗣️



Brown: “I wish there was fighting. I wish we didn’t… pic.twitter.com/WwOZv4gkCk — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2025年12月21日

此外，杜蘭特還強調，這就是比賽的一部份，他表示：「當我們再次交手時，我可能又會越界。如果你因此感到冒犯，那是你的問題，我相信下一場比賽布朗會吸取教訓，但我今晚確實越界了。」

本場比賽，火箭球星杜蘭特攻下全場最高的31分、6籃板、5助攻，比下金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）的25分；布朗替補上陣28分鐘，高效率斬獲12分、12籃板。