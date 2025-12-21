NBA／二輪菜鳥領銜板凳逆襲太陽 柯瑞末節回神助勇士止3連敗

近期13戰9敗的勇士，今天主場對太陽的比賽中首節就被轟44分，一度落後兩位數分差；所幸靠著替補球員在二、三節的強力反擊，加上柯瑞（Stephen Curry）第四節外線甦醒，從而逆轉戰局並且擋下太陽的糾纏，終場以119比116驚險過關，避免吞下4連敗。

前天面對太陽才在最後關頭1分飲恨的勇士，此次再交手結果首節就被對手以破7成命中率攻下44分，進入到第二節初一度落後14分；雪上加霜的是，格林又在此時因推擠了格里斯佩（Collin Gillespie）連續被吹技術犯規遭驅逐出場。

眼看勇士可能崩盤，但替補群卻挺身而出，聯手拿下20分，其中新秀理查德（Will Richard）就包辦9分，帶動球隊在上半場結束時追到僅3分之差。

延續火燙手感，理查德在第三節又命中2記三分球獨拿8分，加上巴特勒（Jimmy Butler）轟下12分，同時勇士在防守端迫使太陽團隊命中率僅23.8%，勇士一口氣扭轉戰局，帶著6分領先進入第四節。

太陽在這一節終於找回手感，命中率回升到55%，布克（Devin Booker）單節拿下12分，幫助球隊持續緊咬比分；前三節12投4中僅拿14分的柯瑞則是回神，他在第四節獨拿14分，讓勇士得以擋下太陽的反撲，總算擺脫近期屢屢在膠著過程中落敗的陰霾。

柯瑞全場拿下28分10籃板6助攻，巴特勒25分2助攻，只抓下1個籃板；理查德7投6中獲得20分5籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）11分6助攻。勇士板凳群合力拿到52分，給了先發主力充分奧援。

太陽陣中以布克的38分為最高，另外還進帳5助攻3抄截2阻攻。布魯克斯（Dillon Brooks）22分5籃板3助攻，格里斯佩16分5籃板4助攻3抄截。